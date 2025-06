Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del Foro Energía Chubut 2050, Horacio Marín, CEO de YPF, presentó una visión transformadora para el sector energético argentino, en un panel moderado por Dante Sica, ex ministro de la Producción de Nación y socio fundador de ABECEB.

Durante la exposición destacó el rol estratégico de la compañía en la expansión y diversificación del mercado energético nacional, con metas concretas y un plan de crecimiento a largo plazo.

La hoja de ruta de YPF

Marín detalló el objetivo de la compañía “Argentina-30 mil-2031”. Esto significa lograr exportaciones energéticas por 30 mil millones de dólares para 2031, cifra que se sumaría y significaría un salto significativo respecto a los 8-10 mil millones de dólares de exportación que hay en la actualidad, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión en GNC y otros proyectos de gas. “Queremos que Argentina exporte 40 mil millones en energía, con una fuerte apuesta en GNC y en la optimización de recursos, que será clave para fortalecer la economía nacional”, expresó.

También valoró el plan “YPF 4×4” por el cuál se busca cuadruplicar el valor de la compañía en cuatro años, basado en cuatro pilares: el completo desarrollo de Vaca Muerta, un portafolio estratégico de adquisición y venta de campos maduros, la implementación de tecnologías de eficiencia y optimización en procesos, y proyectos de GNC con socios como Eni, Shell y Golar. Marín afirmó que estos esfuerzos están encaminados a posicionar a Argentina como un exportador destacado en energía, con beneficios directos para el país y las provincias involucradas.

La eficiencia en los procesos, es uno de los pilares de YPF, así Marín anunció que el próximo 23 de junio se inaugurará el Real Time sobre las estaciones de servicio de todo el país. Esto permitirá ver el “minuto a minuto” de la demanda de combustible.

“Ya les puedo anticipar que se confirma que a las 3 de la mañana no se compra mucha nafta, entonces lo que vamos a hacer es bajar los costos fijos, porque hemos hecho los cálculos y prácticamente perdemos plata en casi todas las estaciones de servicio, vamos a bajar los costos, vamos a poner autoservicio y vamos a bajar la nafta a esa hora, para qué? para que la gente tenga una mejora y nosotros también” afirmó.

El impacto en la economía argentina

Dante Sica resaltó la relevancia de las proyecciones energéticas, señalando que el crecimiento del complejo energético, sumado a los aportes del sector minero, agropecuario y de la economía del conocimiento, permitirá a Argentina pasar de exportaciones por 80 mil millones a más de 140 mil millones de dólares en los próximos años, con una mayor competitividad y un tipo de cambio que reforzará la productividad.

Esto fue calificado por Marín, como un círculo virtuoso que puede impulsar la industria energética: “Primero entra el petróleo, luego el gas, y eso da la ventana de 7/8 años que necesitan el litio y la minería. Si logramos esto, ayudaremos a que otras industrias se desarrollen y evitaremos que el país se estanque a los pocos años”.

Proyectos en Chubut

En relación a Chubut, Marín agradeció el apoyo de los gremios y el gobierno provincial en lo que fue el proceso de retiro de los campos maduros en esa provincia, y anunció que en el próximo directorio de YPF se buscará aprobar la venta de Manantiales Behr, el último campo maduro que conserva la empresa en dicha provincia, “Manantiales Behr está en el momento preciso para salir, para que ingresen compañias medianas”, remarcó el titular de la operadora, al tiempo que remarcó que eso no significa que YPF se irá de Chubut.

Explicó que en la venta de Manantiales habrá una cláusula que deja abierta la posibilidad de la inversión en el no convencional sobre la roca D-129, “o Aurora Austral como vos la llamaste no, Marcos (Bulgheroni), aunque Fausto (Caretta) dijo D-129, yo me quedo con este último”, sostuvo el Ejecutivo en un simpático intercambio con el CEO de Pan American Energy.

Marín remarcó que observarán cómo va el desarrollo de la inversión de PAE en dicha roca madre. “Ojalá que les vaya bien y por eso nosotros nos dejamos esa opción” indicó.

Por otro lado afirmó que, por otra parte, a través de YPF Luz, la presencia de Chubut con la energía eólica continuará creciendo, más aún si se logra avanzar en el desarrollo de hidrógeno, íntimamente atado al potencial eólico de la provincia.

Visión más allá del 2030

Hoarcio Marín se detuvo en detallar el plan “Agenda 2030+” con el cual YPF contempla la expansión de la empresa, “pensando en una YPF que es hoy centenaria llegue a ser bicentenaria”.

Para ello se apunta al desarrollo de las energías renovables. La empresa apunta a pasar de 700 megas actuales de generación a 1 gigavatio en dos años.

Y por otro lado remarcó que más allá del 2030, está convencido que “las inversiones más grandes serán en energía nuclear“. Y ahí valoró el papel que puede llegar a tener Chubut en ese desarrollo.

“Estamos trabajando con Chubut, a partir de la mina de uranio, para que junto con la CONEA, YPF sea la parte empresarial privada y de mucha eficiencia, para desarrollar esta energía. Si hay éxito en los reactores modulares, desarrollarlos y seguramente en alguna ciudad de Chubut, cerca de la mina, poder construir un polo para exportar energía a través de la inteligencia artififical” sostuvo el CEO de YPF, al tiempo que advirtió “Todavía las personas no somos conscientes de que con la inteligencia artificial, se puede llegar a duplicar la necesidad de gas y energía”

El liderazgo y el compromiso de YPF

Marín concluyó su intervención con una visión de liderazgo y compromiso con el país: “Mi último día en YPF será cuando inauguremos el último barco de GNC con Shell y, al día siguiente, renunciaré. Pero quiero dejar todo preparado para que Argentina siga creciendo y desarrollándose, con la argentinidad al palo”.

El Foro Energía Chubut 2050 reafirmó el papel central de YPF en la reconfiguración del sector energético argentino, destacando una estrategia de crecimiento sostenido, innovación tecnológica y compromiso con el desarrollo regional.