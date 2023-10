La línea Desarrollos Urbanísticos de Procrear 2023 brinda a las familias el acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en uno de los complejos habitacionales que lleva adelante el Estado nacional.

Como novedad, los créditos para acceder a los nuevos Desarrollos Urbanísticos Procrear II serán a tasa cero, también actualizados mediante el coeficiente Casa Propia. Estas viviendas forman parte de los predios que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se encuentra impulsando en todo el país.

Procrear 2023: así son los nuevos Desarrollos Urbanísticos

Baradero (Buenos Aires)

Este nuevo desarrollo urbanístico, iniciado en 2021, se encuentra en la localidad de Baradero, en la provincia de Buenos Aires. Cuenta con viviendas multifamiliares y dúplex de 1 y 2 dormitorios. Además, el predio se encuentra a escasas cuadras de la Reserva y el Río Paraná, contando con amplios espacios verdes, cercanía a diferentes centros educativos, recreativos, de salud, y una completa infraestructura de servicios públicos.

Junín (Buenos Aires)

El desarrollo urbanístico está ubicado en la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires. Iniciado en 2021, cuenta con viviendas dúplex y multifamiliares de 2 dormitorios. Además, el predio posee excelentes vías de acceso, cercanía a diferentes centros educativos, recreativos y de salud, y una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.

Mercedes (Buenos Aires)

El desarrollo urbanístico está ubicado en la localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Iniciado en 2021, cuenta con viviendas dúplex y multifamiliares de 1 y 2 dormitorios. Además, el predio posee excelentes vías de acceso, cercanía a diferentes centros educativos, recreativos y de salud, y una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.

Monte Hermoso (Buenos Aires)

Este desarrollo urbanístico, iniciado en 2021, se encuentra ubicado a pocas cuadras del centro de Monte Hermoso, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Posee viviendas unifamiliares y dúplex de 2 dormitorios. Cuenta con excelentes vías de acceso, cercanía a diferentes centros educativos, recreativos y de salud, y una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.

El Palomar (Buenos Aires)

Este nuevo desarrollo urbanístico, iniciado en 2021, posee viviendas unifamiliares, multifamiliares y dúplex de 2 dormitorios. Además, el predio se encuentra a escasas cuadras del Acceso Oeste, cuenta con cercanía a diferentes centros educativos, recreativos y de salud, y una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.

Trelew (Chubut)

Este desarrollo urbanístico, iniciado en 2022, se encuentra en Trelew, en la provincia de Chubut. Posee viviendas multifamiliares de 2 dormitorios. Cuenta con excelentes vías de acceso, cercanía a diferentes centros educativos, recreativos y de salud, y una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.

Monte Maíz II (Córdoba)

Este desarrollo urbanístico, iniciado en 2021, se encuentra ubicado a pocas cuadras del centro de Monte Maíz, en la provincia de Córdoba. Posee viviendas unifamiliares y dúplex de 2 dormitorios. Cuenta con excelentes vías de acceso, cercanía a diferentes centros educativos, recreativos y de salud, y una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.

Pascanas II (Córdoba)

El desarrollo urbanístico está ubicado en la localidad de Pascanas, provincia de Córdoba. Iniciado en 2022, cuenta con viviendas dúplex y tríplex de 2 dormitorios. Además, el predio posee excelentes vías de acceso, cercanía a diferentes centros educativos, recreativos y de salud, y una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.

Viamonte II (Córdoba)

El desarrollo urbanístico está ubicado en la municipio de Viamonte, provincia de Córdoba. Iniciado en 2022, cuenta con viviendas dúplex de 2 dormitorios. Además, el predio posee excelentes vías de acceso, cercanía a diferentes centros educativos, recreativos y de salud, y una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.

San Juan – La Ramada

El desarrollo urbanístico está ubicado en la ciudad de San Juan, provincia de San Juan. Iniciado en 2022, cuenta con viviendas multifamiliares de 1 y 2 dormitorios. Además, el predio posee excelentes vías de acceso, cercanía a diferentes centros educativos, recreativos y de salud, y una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.

Río Gallegos II (Santa Cruz)

Este desarrollo urbanístico, iniciado en 2021, se encuentra en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Posee viviendas multifamiliares de 1, 2 y 3 dormitorios. Cuenta con excelentes vías de acceso, cercanía a diferentes centros educativos, recreativos y de salud, y una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.

Las Parejas (Santa Fe)

Este desarrollo urbanístico, iniciado en 2022, se encuentra ubicado a pocas cuadras del centro de Las Parejas, en la zona sur de la provincia de Santa Fe. Posee viviendas unifamiliares y dúplex de 2 dormitorios. Cuenta con excelentes vías de acceso, cercanía a diferentes centros educativos, recreativos y de salud, y una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.

Fechas del Sorteo Procrear 2023

Aunque la fecha del sorteo aún no ha sido anunciada, el evento será transmitido en vivo y de forma gratuita a través del sitio web de Procrear y la TV Pública. Estate atento a los comunicados oficiales para no perderte este emocionante momento.

Pasos para Anotarte en Procrear 2023

Ingresa al Sitio Web de Desarrollo Territorial y Hábitat: Dirígete al apartado de Desarrollos Urbanísticos o Lotes con Servicios en el sitio web del Ministerio. Observa los Predios Disponibles: Verifica qué predios se encuentran con la leyenda “Inscripción abierta”. Descarga las Bases y Condiciones: Antes de inscribirte, descarga y lee atentamente las “Bases y condiciones”. Completa el Formulario de Inscripción: Si cumples con los requisitos, el botón “Inscripción” estará habilitado. Ingresa y completa el formulario.

Recuerda que la posibilidad de inscripción depende del código postal. Al completar este campo, se mostrarán las opciones relativas al código particular. Si no ves ninguna opción, el sistema no detecta alternativas vinculadas a ese código.

Requisitos para Inscribirte en el Sorteo Procrear 2023

Los requisitos para participar en el sorteo de Procrear son:

No haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos 10 años.

No tener bienes inmuebles registrados a tu nombre al momento de iniciar la inscripción, excepto en casos específicos detallados en las Bases y Condiciones.

Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

Ser argentino o extranjero con residencia permanente en el país.

Tener entre 18 y 64 años inclusive al momento de completar la inscripción.

Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción, excepto el estado civil soltero.

Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente entre 1 SMVyM y 10 SMVyM.

Demostrar, como mínimo, 12 meses de continuidad laboral registrada.

No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos nueve meses, entre otros requisitos.

Una vez completado el trámite, todas las notificaciones se realizarán a la dirección de correo electrónico declarada por el participante en el formulario de inscripción.

