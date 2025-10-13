Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde noviembre, millones de familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) verán reflejado un nuevo aumento en sus haberes. Según las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la ANSES aplicará un incremento del 2,1% sobre los valores vigentes, en línea con la evolución salarial y tributaria del trimestre.

El monto mensual de la AUH ascenderá a $119.714 por cada hijo, mientras que la Asignación por Hijo con Discapacidad se ubicará en $389.809. Sin embargo, como ocurre habitualmente, la ANSES retiene el 20% del pago hasta la presentación anual de la Libreta AUH, lo que deja un pago efectivo de $95.771,20 y $311.847,20, respectivamente.

Provincia por provincia

El incremento regirá en todo el país y el valor base será uniforme para las 24 jurisdicciones. De acuerdo con las estimaciones actuales, los titulares cobrarán lo siguiente en noviembre:

Buenos Aires*

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

CABA

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Catamarca

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Chaco

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Corrientes

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Entre Ríos

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Formosa

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Jujuy

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

La Rioja

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Mendoza

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Misiones

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Salta

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

San Juan

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

San Luis

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Santa Fe

AUH por menor: $119.714}

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Santiago del Estero

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

Tucumán

AUH por menor: $119.714

Pago efectivo (80%): $95.771,20

AUH con discapacidad: $389.809

Pago efectivo (80%): $311.847,20

*Excepto el partido de Patagones, que integra la zona austral.

Quiénes no cobran el plus por zona austral

Un dato importante es que el adicional por zona austral, que incrementa los haberes en un porcentaje extra, solo se liquida a quienes cobran la AUH a través de una cuenta bancaria.

Aquellos titulares que eligen percibir el beneficio mediante billeteras virtuales —como Mercado Pago u otras plataformas digitales— no reciben ese plus, ya que el objetivo de la medida es fomentar la trazabilidad de los pagos y reducir la informalidad.

Beneficios adicionales para los titulares de la AUH

Además del monto mensual, la AUH está acompañada por otros programas sociales que buscan reforzar la seguridad alimentaria y el cuidado de la primera infancia.

Tarjeta Alimentar

El beneficio, administrado por el Ministerio de Capital Humano, mantiene los valores establecidos desde mayo de 2024:

$33.000 por un hijo

$51.750 por dos hijos

$68.250 por tres o más hijos

Aunque el monto permanece congelado, continúa siendo una ayuda clave para la compra de alimentos y productos esenciales.

Complemento Leche del Plan de los 1000 Días

Este programa, dirigido a embarazadas y niños menores de tres años, se actualiza por inflación y busca garantizar una nutrición adecuada en los primeros años de vida. Según las proyecciones del Banco Central, en noviembre alcanzará los $45.151.

Una actualización automática por movilidad

El aumento previsto para noviembre forma parte del esquema de movilidad previsional que combina la evolución de los salarios formales y la recaudación de impuestos. Aunque la ANSES todavía no confirmó oficialmente el nuevo valor, el porcentaje estimado por el BCRA suele servir como referencia anticipada para los pagos del próximo mes.

De esta manera, las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo recibirán un pequeño alivio frente al contexto inflacionario, mientras se aguarda la confirmación definitiva del organismo previsional.