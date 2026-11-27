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La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, que había recibido media sanción en Diputados en noviembre de 2024. La votación se realizó el jueves 26 de noviembre y reunió el respaldo de todos los integrantes presentes: 72 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones.

La iniciativa, impulsada originalmente por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, establece un marco nacional para prevenir el acceso de menores de edad a las apuestas digitales y abordar la adicción al juego como una problemática de salud pública.

Entre los principales cambios se encuentran la prohibición de la publicidad de apuestas online, la eliminación de los bonos de bienvenida, la restricción de los medios de pago y la obligación de implementar sistemas de verificación de identidad. También se crea un registro nacional para que las personas puedan solicitar que se les impida ingresar a estas plataformas.

Prohibición de publicidad y patrocinio en camisetas deportivas

Uno de los puntos centrales de la ley es la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas en línea. La restricción alcanza a la televisión, la radio, los medios gráficos, las redes sociales, internet, las plataformas digitales y la publicidad en espacios públicos.

La medida también incluye las campañas realizadas por influencers, deportistas, celebridades y personajes de ficción, además de cualquier modalidad de publicidad indirecta o encubierta.

En el ámbito deportivo, las empresas de apuestas no podrán patrocinar clubes ni deportistas, ni colocar sus marcas en camisetas, estadios, instalaciones deportivas o competencias. La prohibición se extiende a eventos culturales, festivales y recitales.

La normativa también impide ofrecer bonos de bienvenida, recompensas y otros mecanismos de fidelización destinados a captar o retener usuarios. La publicidad tendrá excepciones acotadas dentro de casinos, bingos, hipódromos y agencias de apuestas habilitadas, bajo las condiciones y advertencias previstas por la ley.

Reconocimiento facial y controles para impedir el acceso de menores

La nueva legislación prohíbe que niñas, niños y adolescentes menores de 18 años participen en juegos de azar y apuestas online. Para garantizarlo, los operadores deberán incorporar sistemas de verificación biométrica conectados con las bases del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Especialistas recomiendan reforzar el control parental.

El reconocimiento facial deberá realizarse en distintas instancias: al momento de registrarse, al iniciar sesión, durante el desarrollo de la actividad y antes de liberar pagos o premios. De esta manera, las plataformas deberán comprobar la identidad y la edad de quienes intenten utilizar sus servicios.

Además, las empresas tendrán que brindar información clara sobre las probabilidades de obtener premios, permitir que cada usuario consulte su historial de juego e incorporar herramientas de autoevaluación para identificar posibles conductas problemáticas.

La ley también contempla mecanismos automáticos de cierre de sesión y advertencias sobre el tiempo de permanencia en las plataformas, con el objetivo de desalentar las prácticas compulsivas.

Qué medios de pago estarán permitidos para apostar

Otro de los cambios alcanza directamente a las operaciones económicas. La ley establece que solo podrán utilizarse tarjetas de débito y billeteras virtuales con dinero disponible en cuenta, sujetas a límites diarios equivalentes a los topes de extracción bancaria.

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Queda prohibido el uso de tarjetas de crédito para realizar apuestas. Tampoco podrán utilizarse cuentas destinadas a recibir ayudas sociales o prestaciones del Estado.

La normativa también impide las transferencias de crédito entre apostadores. Estas restricciones buscan limitar el endeudamiento y evitar que los usuarios utilicen fondos que no tienen disponibles para financiar sus apuestas.

Registro Nacional de Autoexclusión: cómo funcionará

La legislación crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA), una herramienta que permitirá a las personas solicitar voluntariamente que se les restrinja el acceso a sitios y aplicaciones de apuestas.

La inscripción podrá ser solicitada por el propio usuario. Además, los familiares directos de una persona afectada por la ludopatía podrán promover su incorporación al registro. Si existe oposición, se prevé la intervención judicial.

El sistema apunta a reunir y coordinar los registros de autoexclusión existentes en las distintas jurisdicciones, para ampliar el alcance de las restricciones y evitar que una persona inscripta pueda continuar apostando en otras plataformas habilitadas.

Cuáles serán las sanciones para las plataformas de apuestas

La nueva ley incorpora modificaciones al Código Penal y establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes organicen o exploten juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.

También contempla multas de entre 500 y 1.000.000 de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) para las infracciones administrativas. Cuando las conductas involucren a menores de edad, los montos se incrementarán un 50%.

La normativa incorpora, además, sanciones agravadas para determinadas conductas y nuevas figuras vinculadas con la defraudación mediante medios electrónicos cuando las víctimas sean menores o personas incapaces.

En el ámbito deportivo, establece incompatibilidades para directivos, representantes y accionistas de empresas vinculadas con las apuestas, que no podrán integrar las conducciones de asociaciones civiles deportivas. También prohíbe apostar a deportistas, entrenadores, árbitros, dirigentes y otras personas que tengan participación directa en las competencias sobre las que podrían ejercer influencia.

Prevención de la ludopatía: campañas y asistencia

La ley declara de interés nacional y prioritario la prevención y el abordaje integral de la adicción al juego online. Para ello, establece campañas de concientización sobre el juego responsable, jornadas educativas en los distintos niveles del sistema educativo y capacitaciones para docentes.

También contempla la puesta en funcionamiento de líneas gratuitas y servicios virtuales de asistencia para personas con ludopatía y sus familias. Los fondos recaudados mediante las sanciones se destinarán al financiamiento de programas de prevención, rehabilitación y asistencia.

Durante el debate, la senadora Lucía Corpacci advirtió sobre la presencia de las apuestas en la vida cotidiana de los menores y sostuvo: “Ahora hablamos del juego que se hace desde el living de una casa, desde el dormitorio de un chico o desde la escuela”.

La legisladora también señaló que “la ciudadanía nos pide hoy una respuesta urgente” y consideró necesario avanzar con una regulación nacional para abordar una problemática que excede los formatos tradicionales de juego.

Por su parte, el senador Agustín Coto afirmó: “Si hoy aprobamos esta ley, quiero que sepan que no venimos a fiscalizar moralmente a nadie. Este no es un tema de quién es bueno o es malo, sino de salud pública. Hay un límite y el límite son los chicos”.

Qué falta para que se apliquen los cambios

Con la aprobación del Senado, la iniciativa quedó convertida en ley y deberá ser promulgada y publicada para su entrada en vigencia. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 120 días para reglamentar su aplicación.

En paralelo, durante la misma sesión, la Cámara alta aprobó otro proyecto complementario impulsado por el oficialismo para combatir las apuestas ilegales. Esa iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y todavía deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

El texto propone agilizar el bloqueo de sitios de apuestas no autorizados, con intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y de NIC Argentina para impedir que continúen operando o reaparezcan mediante nuevos dominios. También establece que el Banco Central deberá instruir a las entidades financieras y a los proveedores de servicios de pago para que inhabiliten las transacciones vinculadas con esas plataformas.

De esta manera, la ley sancionada establece nuevas reglas para el conjunto de las apuestas online, mientras que el proyecto complementario busca reforzar las herramientas para perseguir el juego ilegal.