El pasado domingo, Peter Lanzani ingresó de urgencia al Sanatorio Colegiales y, tras la repercusión que tuvo la noticia, el actor utilizó sus redes sociales para revelar los motivos de su internación y llevar calma a sus fanáticos.

“Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes. Tuve apendicitis; ya estoy operado y descansando en mi casa. Informando con la verdad”, escribió el artista, con una dosis de humor, sobre una imagen en la que se lo puede ver con la clásica bata de hospital y sonriente.

Con ese mensaje, Lanzani buscó despejar dudas sobre los motivos de la intervención y sobre su actual estado de salud, además de confirmar que la cirugía fue exitosa; por otro lado, dejó en claro que ya recibió el alta médica y que se encuentra recuperándose en su hogar.

Como también lo confirmó su manager a “LA NACION”, el actor estaría enfocado en el descanso con la intención de retomar, gradualmente, sus actividades laborales. “Peter está bien y ya fue dado de alta”, manifestó su representante.

Peter, de 35 años, debió ser internado tras presentar un cuadro que requirió atención médica urgente; la situación generó preocupación inicial, aunque la rápida intervención permitió controlar su estado de salud sin mayores complicaciones.

Tras la intervención, regresó a su casa para continuar con la recuperación; al momento de la operación, Peter no se encontraba en rodaje. “Mañana puede que retome alguna de sus actividades”, aseguró su manager, aunque ello dependerá de la evolución y de las indicaciones médicas.

Dentro de su agenda laboral, el actor tiene previsto sumarse a un nuevo proyecto cinematográfico dirigido por Santiago Mitre, con quien ya trabajó anteriormente; se trata de una producción de Netflix que volverá a reunirlos después de “Argentina, 1985,” la película protagonizada por Ricardo Darín y que contó con una nominación a los premios Oscar.

