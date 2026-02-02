El lanzamiento del nuevo tema de Flor Vigna, titulada “La vara está baja”, volvió a poner a la cantante en el centro de la polémica; la canción dedicada, explícitamente, a su expareja Luciano Castro, desató una ola de críticas en las redes, donde muchos usuarios aseguraron que, la artista, “no suelta” la relación.

Lejos de quedarse callada, Vigna publicó un video para hacerle frente a los cuestionamientos con una confesión directa: “¿Soy intensa? Sí, soy re intensa, y… vamos a responder a un par de críticas”.

Antes de entrar en la polémica, la bailarina agradeció el apoyo recibido. “Gracias a la gente que me está bancando, a la gente que antes no me bancaba y, ahora, me banca, y a los que están hace 10 años bancándome en cada meta”, lanzó.

Uno de los puntos más llamativos de su defensa, fue la explicación técnica sobre la composición del videoclip; Vigna aseguró que todo responde a una estrategia de marketing pensada para una sociedad “hiperestimulada”.

“Hay muchos estudios, de consumo digital, que declaran que al público, incluyéndome, si no le das dopamina inmediata, se va a la miércoles”, indicó, y, añadió: “¿Qué tiene el videoclip? Todo el tiempo estímulos, colores, escenas… Está todo pensado y guionado para que te atrape; en vez de pelearme con el momento cultural, lo usé a mi favor”.

“Quiero liberarme de las etiquetas”, clama Flor.

Por último, la artista reflexionó sobre su búsqueda de identidad profesional, más allá de los roles que ocupó en el pasado. “Hace mucho tiempo que quiero liberarme de etiquetas: no entiendo si soy boxeadora, actriz, cantante, bailarina… por ahí, no llego a ser nada, pero soy yo misma”, manifestó.

Para cerrar, dejó un mensaje a sus detractores: “Ustedes me enseñaron a reírme de mí misma y a usar las críticas a mi favor, así que… Muchas gracias a la gente que critica”.

Leé más notas de La Opinión Austral