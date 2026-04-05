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Este lunes 6 de abril, Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tendrá una nueva gala de eliminación; bajo la modalidad de voto negativo, el público ya empezó a manifestar quién quieren que se vayan y, las primeras encuestas, revelan los jugadores que se perfilan como el máximo candidato a abandonar el reality conducido por Santiago del Moro.
En esta nueva placa, se encuentran: Andrea del Boca, Jessica “La Maciel”, Yanina Zilli, Cinzia Francischiello, Yisela “Yipio” Pintos, Eduardo Carrera, Lola Tomaszewski y Manuel Ibero.
¿Quién podría llegar a abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada?
Como es costumbre, el periodista y especialista en el reality, Fede Bongiorno (LAM), lanzó un masivo sondeo en Instagram para medir el termómetro del público; los resultado, arrojaron una sorpresa absoluta: a pesar de haber mantenido una imagen positiva impecable durante un mes y medio, Cinzia Francischiello aparece como la principal candidata a abandonar la casa; on más de 8.200 votos en contra, la jugadora pasó de ser favorita a ser una de las menos queridas.
A ella, le sigue Yipio Pintos, una de sus principales rivales en la casa y con quien ha mantenido los peores cruces.
¿Cómo votar en Gran Hermano Generación Dorada?
Para elegir a tu jugador menos favorito, hay que enviar el nombre del participante a “GH al 9009” o ingresar a: https://ghglobal.ar/
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