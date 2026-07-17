Mick Jagger asistió al histórico cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y vivió como, el seleccionado conducido por Lionel Scaloni, eliminaba a su país.

La histórica victoria albiceleste, que selló el pasaporte del equipo nacional a la gran final del certamen, caló hondo en el ánimo del cantante; aunque previamente había demostrado admiración y respeto por el potencial futbolístico de la escuadra sudamericana, el desenlace final en contra de los suyos golpeó, de lleno, al líder de Los Rolling Stones.

El artista había manifestado, públicamente en una entrevista reciente, que tenía la plena convicción de que, la Argentina, alcanzaría esta instancia de semifinales; sin embargo, el vocalista británico no previó que el pasaje a la final de los dirigidos por Scaloni se lograría, precisamente, a expensas del representativo de su propia patria.

Durante el partido, el instante preciso en el que la estrella mostró su desagrado, quedó registrado por las cámaras de televisión del evento; mientras el conjunto argentino consolidaba la remontada en el marcador, Jagger se mostró negando con la cabeza con un rostro de absoluta amargura, una captura que inundó, de inmediato, las redes.

Además, el cantante fue visto salir del estado, totalmente indignado, tras la victoria de Argentina; las capturas de su resignación se transformaron, velozmente, en uno de los temas de conversación más recurrentes tras el pitazo final.

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