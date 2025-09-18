Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gracias a una historia de Marcos Ginocchio, se confirmó la participación de varios ex participantes del reality en “El Hotel de los Secretos”, serie producida por The Eleven Hub junto a la agencia SDO PR & Entertainment.

¿Qué ex participantes de Gran Hermano actuarán en “El hotel de los Secretos”?

Bajo la dirección de Jorge Bechara y con el guión de Sol Levinton, el elenco de esta ficción estará compuesto por Tato Algorta (Gastón), Marcos Ginocchio (Leo), Luz Tito (Paula) y Martina Pereyra (Julieta).

El encargado de confirmar la noticia fue el gran ganador de la edición 2023 de Gran Hermano, quién subió una historia a su cuenta oficial de Instagram donde se veía las manos de todos; cabe destacar que, en noviembre, comenzará el rodaje de la serie, en donde interpretarán una historia cargada de amor y traición.

¿De qué se trata “El hotel de los Secretos”?

La trama de la ficción girará en torno a un fin de semana navideño en un gran hotel, donde el festejo se ve rodeado por secretos, traiciones y viejos amores; la serie atrapará a los espectadores con los misterios que habrá en cada uno de los episodios.

A pesar de que no se confirmó aún la fecha de estreno de “El hotel de los Secretos”, The Eleven Hub se encargó de revelar que estarán lanzando varias de sus microhistorias en 2026.

