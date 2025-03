Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Delfina y Pilar Hecker, dos hermanitas de 1 y 5 años, siguen desaparecidas y son intensamente buscadas tras ser arrastradas por la corriente durante el fuerte temporal en Bahía Blanca, el cual dejó al menos 13 muertos, además de impactantes destrozos.

Las menores de edad viajaban con sus padres rumbo a Mayor Buratovich el pasado viernes al mediodía para intentar llegar a la casa de unos parientes y resguardarse de las tormentas alertadas por el Servicio Meteorológico Nacional.

Sin embargo, en plena ruta, el auto conducido por Andrés Hecker, padre de las menores, quedó atrapado en el agua sobre la Ruta 3 y comenzó a ser arrastrado por la corriente.

En ese momento, Rúben Zalazar el conductor de una camioneta de la empresa Andreani, intentó auxiliarlos y cuando la familia hacía el trasbordo de un vehículo a otro, una correntada más fuerte los arrastró a todos.

Rúben Zalazar, el chofer que auxilió a la familia y también fue arrastrado por la corriente.

La desesperación de la familia y la intensa búsqueda de Pilar y Delfina

“Ellos hicieron el trasbordo porque dentro del auto el agua ya era mucha. Pero justo cuando se estaban subiendo a la combi, llegó una nueva correntada más fuerte y los arrastró a todos”, contó Noelia, tía de las nenas, en diálogo con medios locales.

Según su testimonio, la madre de las menores fue arrastrada por la corriente y rescatada horas después por un hombre que la encontró detrás de un desarmadero. “Se comunicó con mi mamá a las 11 de la mañana y le contó lo sucedido. A las 14, mi mamá volvió a llamar al mismo número y nos dijeron que mi hermana había sido trasladada a un centro de bomberos”, explicó.

En ese lugar, la mujer pudo reencontrarse con su pareja, pero no hubo noticias sobre sus hijas. Según una publicación realizada por sus tíos en redes sociales, la última información sobre ellas indica que Delfina fue arrastrada por la corriente, mientras que Pilar logró subirse al techo del vehículo.

“En esa parte hay cámaras y nos gustaría verlas, porque no llegan tantas informaciones falsas que ya no sabemos qué pensar. Sabemos que no hay luz, que parte de la gente está incomunicada, pero tenemos fe en que ellas están en algún lado y que vamos a tener alguna información positiva de las nenas”, sostuvo.

En las últimas horas se viralizó una foto de tres niños (un varón y dos nenas) de edades similares que según indica el mensaje “aparecieron solos” y que muchos compartieron afirmando que era Delfina y Pilar. Ante esto, la familia salió a aclarar que no se trata de ellas.

Los familiares siguen buscando a las nenas y al chofer que estaba arriba del vehículo. El hombre viajaba desde Viedma hasta Bahía Blanca en un rodado de la reconocida empresa de correos, pero quedó varado durante el temporal en la zona de “El Cholo”.

“Tenemos que tener fe, ser positivos y pensar que vamos a tener noticias de las nenas y de todas las personas desaparecidas”, imploró la tía, visiblemente conmovida. “Pedimos que las autoridades se muevan, que hagan algo. Hoy todos tenemos que ser solidarios, todos somos Cerri y Bahía Blanca. Debemos ser empáticos y ayudar”.

Fernando Hecker, tío de las dos desaparecidas, agregó: “Cualquier información comunicarse a mi celular 291-5737014 o a los números ya mencionados. Solo pido que compartan por favor”.

Por su parte, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, informó este sábado que la búsqueda de ambas nenas está en marcha: “Estuvieron recorriendo los centros de evacuación para ver si las encontraban. No hay novedades”.

Las tareas de búsqueda y rescate continúan con la esperanza de hallar con vida a las pequeñas. La comunidad se mantiene en vilo, mientras equipos especializados trabajan sin descanso en la zona afectada por la inundación.