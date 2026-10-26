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Cerca de 200 mujeres se acercaron al Centro de Salud Ángela Palmisano de la Fundación Margarita Barrientos, en Los Piletones, para realizarse controles y participar de las jornadas de salud de la mujer, realizadas el jueves 22 y viernes 23 de octubre. En ese marco, RED BASA facilitó el acceso a 150 mamografías gratuitas para mujeres con indicación médica.

La iniciativa formó parte de “Conocer es prevenir“, la campaña de GRUPO OLMOS que promueve el acceso a información confiable, busca despejar dudas sobre los controles médicos y destaca la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

Información, controles y prevención

Organizadas por la UAI, a través de sus áreas de Bioimágenes y Medicina, las jornadas contaron con la participación de la Fundación Margarita Barrientos y el acompañamiento de RED BASA, GRUPO OLMOS y Laboratorio Scienza.

Margarita Barrientos fundadora del comedor social Los Piletones y de la Fundación Margarita Barrientos] En 2024 la BBC la incluyó en la lista 100 Women, reconociéndola como una de las mujeres más influyentes del mundo.

Durante ambas jornadas se desarrollaron talleres de concientización sobre pautas de alarma y hábitos saludables, charlas para despejar dudas sobre las mamografías -incluidos los temores vinculados al dolor y la radiación- y un circuito de atención ginecológica con evaluación clínica y orientación para realizar estudios complementarios cuando correspondiera.

La propuesta combinó información y atención médica para promover el cuidado de la salud mamaria y facilitar el acceso a controles oportunos.

La Dra. Tiziana Magarelli, subdirectora médica de RED BASA, destacó la importancia de acercar la prevención a la comunidad:

“La prevención y la detección temprana son fundamentales, pero para que realmente hagan la diferencia es necesario acercar los controles y la información a las personas. Como red de salud, tenemos la responsabilidad de contribuir a que más mujeres puedan acceder a estudios que son clave para cuidar su salud”.

Trabajo conjunto con la comunidad

La iniciativa surgió del trabajo conjunto entre el Lic. Jorge Ruiz, gerente de Bioimágenes de RED BASA, y los equipos de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), quienes impulsaron estas jornadas para acercar información, prevención y atención médica a las mujeres de Los Piletones.

Durante la jornada del viernes estuvieron presentes Margarita Barrientos junto con Diego Lagonegro, licenciado en Bioimágenes de RED BASA (coordinador área técnica de imágenes en Fundación Favaloro) y director de la carrera de Bioimágenes de la UAI; el Dr. Facundo Correa, director de la carrera de Medicina de la UAI y director médico del Centro Comunitario de la Fundación Margarita Barrientos; la Dra. Tiziana Magarelli, subdirectora médica de RED BASA; y el Ing. Héctor Martín, director general de RED BASA.

También participaron médicos ginecólogos, técnicos y estudiantes de Medicina de la UAI, que formaron parte de las actividades desarrolladas durante las jornadas.

Por su parte, el Ing. Héctor Martín, director general de RED BASA, destacó el valor del trabajo territorial y la responsabilidad social de las instituciones de salud:

“Entendemos que nuestro compromiso con la salud va más allá de la atención en nuestros centros. Trabajar junto a organizaciones como la Fundación Margarita Barrientos y la UAI nos permite estar cerca de la comunidad, conocer sus necesidades y sumar esfuerzos para generar un impacto concreto en la vida de las personas”.

El Centro de Salud Ángela Palmisano de la Fundación Margarita Barrientos, en Los Piletones,.

La experiencia puso en valor el trabajo conjunto entre los equipos de salud, el ámbito académico y las organizaciones comunitarias para acercar información, prevención y acceso a estudios médicos. Una forma de contribuir a que el cuidado de la salud mamaria llegue a más mujeres y esté cada vez más cerca de sus comunidades.

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