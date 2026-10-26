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La muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido como “El Komanche”, conmocionó a la comunidad del streaming; El creador de contenido tenía 30 años y, su fallecimiento, fue confirmado por su representante, Byron Reyes, quien compartió un mensaje de despedida a través de sus redes.

Según trascendió, el streamer fue encontrado muerto en una casa de Monterrey, México; por el momento, no se informaron, oficialmente, las causas de su muerte.

En medio del dolor por la noticia, su representante publicó un fuerte mensaje en Instagram en el que hizo referencia al impacto de las críticas y los comentarios negativos en internet que habrían afectado afectado su salud mental.

“El bullying a cualquier escala no es un juego”, escribió, Reyes, en una de sus historias de Instagram.

El comunicado del representante de El Komanche

En otra de sus publicaciones, Byron expresó la dificultad de aceptar la pérdida y recordó cómo había comenzado su relación con el streamer. “No estoy listo para decirte “adiós”, porque parecía apenas ayer que nos tomamos la foto que adjuntaré (donde, literalmente, un Komanche con 4 mil seguidores)”, escribió.

Luego, contó que conoció al creador de contenido a partir de una invitación que recibió para participar en una Comic-Con, entre 2018 y 2019, cuando El Komanche llegaba desde San Sebastián, San Vicente, en El Salvador.

“Pero te prometo que, mientras yo esté, rendiré tributo por todo lo que hiciste y lo mucho que inspiraste”, cerró, en una despedida que reflejó el impacto de su muerte.

El Komanche había construido una comunidad de seguidores a través de sus transmisiones en plataformas digitales y su participación en proyectos vinculados al mundo de los videojuegos.

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