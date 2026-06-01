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El Gobierno nacional oficializó este lunes la reglamentación de distintos capítulos de la reforma laboral mediante el Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial, que introduce modificaciones operativas en materia de relaciones laborales, registración y control de nuevas modalidades de prestación de servicios.

Entre los cambios incluidos en la norma, uno de los puntos centrales refiere al encuadre administrativo de las actividades desarrolladas a través de plataformas digitales como Uber, Cabify, Pedidos Ya, Rappi y otras aplicaciones de transporte y reparto, que pasarán a estar bajo fiscalización de la Secretaría de Transporte.

La disposición forma parte de la reglamentación de la Ley 27.802 y establece cuál será la autoridad de aplicación encargada de supervisar este tipo de servicios dentro del nuevo esquema regulatorio.

Qué establece el decreto sobre las plataformas digitales

La reglamentación determina que las actividades desarrolladas mediante aplicaciones tecnológicas de transporte y entrega de bienes quedarán comprendidas dentro del ámbito de competencia de la autoridad nacional de transporte.

Esto incluye:

Plataformas de transporte de pasajeros

Aplicaciones de reparto y mensajería

Servicios digitales de intermediación logística

Plataformas de coordinación de traslados y entregas

La medida alcanza tanto a las empresas titulares de las aplicaciones como a quienes presten servicios a través de ellas.

Qué rol tendrá la Secretaría de Transporte

A partir de la entrada en vigencia del decreto, la Secretaría de Transporte tendrá a su cargo funciones vinculadas a:

Registro de operadores

La autoridad deberá establecer mecanismos de registración para las plataformas alcanzadas por la norma.

Fiscalización administrativa

Se encargará del control del cumplimiento de requisitos operativos y regulatorios.

Supervisión de prestación del servicio

El organismo tendrá competencia para intervenir en aspectos vinculados al funcionamiento de la actividad.

Coordinación normativa

Podrá dictar disposiciones complementarias para instrumentar el régimen.

Cómo impacta en los trabajadores de Uber, Pedidos Ya, Cabify y Rappi

La reglamentación incorpora un esquema específico para quienes desarrollan tareas mediante plataformas digitales, dentro del marco dispuesto por la reforma laboral.

El texto reglamentario establece que la actividad se regirá por disposiciones específicas y bajo control administrativo de Transporte, en lugar de quedar encuadrada dentro de los mecanismos tradicionales de fiscalización laboral.

La medida alcanza a:

Conductores de aplicaciones de transporte

Repartidores de plataformas de delivery

Prestadores de servicios de mensajería digital

Operadores vinculados a intermediación tecnológica

Forma parte de la reglamentación general de la reforma laboral

La disposición sobre plataformas digitales integra una serie de reglamentaciones incluidas en el Decreto 407/2026.

Entre los principales cambios implementados se encuentran:

Nuevo recibo de sueldo obligatorio

El Anexo III aprobó un nuevo modelo oficial de recibo salarial.

El formato deberá incluir:

Salario bruto

Descuentos personales

Remuneración neta

Contribuciones patronales

Costo total laboral

Desagregación de cargas sociales

Licencias médicas digitales

Las prescripciones con indicación de reposo laboral deberán emitirse mediante plataformas registradas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS).

Cada certificado deberá contener:

Diagnóstico médico

Tratamiento indicado

Días de reposo

Firma electrónica del profesional habilitado

Cambios en acuerdos de desvinculación

La autoridad administrativa podrá homologar acuerdos de extinción laboral luego de verificar legalidad y consentimiento de las partes.

Notificaciones automáticas de ANSES

Se implementará un sistema para informar a empleadores sobre el inicio y finalización de trámites jubilatorios.

Cuándo comenzará a aplicarse el nuevo esquema

El decreto ya fue publicado y entró en vigencia conforme a los plazos establecidos por el Poder Ejecutivo.

La implementación operativa dependerá de las resoluciones complementarias que dicten los organismos competentes.

En el caso de las plataformas digitales, será la Secretaría de Transporte la encargada de establecer las disposiciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

Qué cambia para las empresas de plataformas

Las firmas alcanzadas por la norma deberán adecuar sus sistemas administrativos y operativos al nuevo marco regulatorio.

Esto incluye:

Cumplimiento de requisitos de registración

Adecuación documental

Presentación de información ante la autoridad competente

Ajustes a procedimientos internos de operación

La reglamentación se incorpora al proceso de implementación de la reforma laboral sancionada por el Congreso y define el encuadre institucional de una actividad que, desde ahora, quedará formalmente bajo supervisión del área de Transporte.