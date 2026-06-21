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El Día del Padre en la Selección se vivió con una profunda carga emotiva dentro de la concentración argentina; mientras los futbolistas continúan enfocados en los compromisos deportivos, sus familias aprovecharon las redes para homenajearlos en esta fecha tan especial.

A través de publicaciones cargadas de afecto, mostraron escenas familiares que reflejaron una faceta menos conocida de los campeones del mundo: la de padres comprometidos y presentes.

Uno de los saludos que más repercusión generó fue el de Valentina Cervantes para Enzo Fernández; la modelo compartió una fotografía del mediocampista junto a sus hijos dentro del predio de entrenamiento, y, escribió: “Feliz día al mejor papá del mundo, te amamos”.

También, la emoción estuvo presente en la publicación de Karina Nacucchio, pareja de Gonzalo Montiel; la joven mostró al defensor alimentando a su bebé recién nacido y le dedicó un mensaje que conmovió a los seguidores. “Gracias por ser el mejor ejemplo para Thiagui y Juanita, mi amor”, expresó.

El primer Día del Padre de Julián Álvarez también tuvo su espacio en las redes; Emilia Ferrero compartió una tierna fotografía del delantero sosteniendo a su bebé dormido en brazos, una imagen que, rápidamente, recibió miles de reacciones.

Por otro lado, Yaz Jaureguy mostró una escena familiar protagonizada por el hijo de Valentín Barco, quien lució un body alusivo acompañado por un muñeco personalizado del futbolista.

Más allá de los entrenamientos, los viajes y la presión de la competencia, las publicaciones evidenciaron la importancia que tienen las familias en la vida de los integrantes del plantel argentino.

Las dedicatorias permitieron que, los jugadores, hicieran una pausa simbólica en la rutina deportiva para conectarse con el afecto de quienes los acompañan diariamente, aun, a la distancia.

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