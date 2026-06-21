El escándalo protagonizado por Flor Peña en Luzu TV sigue sumando capítulos; luego de que la actriz difundió una fake news sobre el padre de Liones Messi, la actriz fue desvinculada del streaming y su abogado, Fernando Burlando, confirmó que su clienta “está analizando” demandar a Nicolás Occhiato por la forma en que fue echada, aunque, inicialmente, ella misma aseguró haber dado un paso al costado.

“En realidad, es un tema que está analizando Flor… ahí había un contrato que arrancaba en el mes de marzo y terminaba en el mes de diciembre, donde, precisamente, las cláusulas de rescisión no tenían nada que ver con lo que ocurrió, entonces, quien deberá decidir en estas circunstancias es Florencia”, reveló el letrado.

Y, agregó: “Florencia está atravesada por el dolor. Lo que ha pasado ha sido doloroso para todos, pero, también, para ella…”, lanzó.

“Es una persona que siempre se ha manejado de muy buena manera, tratando de ser extremadamente educada… entiende lo que es el dolor ajeno; esto fue una gran patinada y, por suerte, salió rápidamente a aclarar el error y, creo, que esa fue la mejor actitud que pudo tener”, expresó Burlando.

Antes estos dichos, prosiguió: “Florencia es una gran figura y merece un trato que se equipare con esa situación. Cuando esto ocurrió, yo estaba en el juicio de Diego Maradona, y, me llama… Me asusté mucho, porque estaba llorando desconsoladamente”.

Al respecto de la posible demanda a Occhiato, sostuvo: “Es su derecho, desde el punto de vista jurídico; la rescisión fue unilateral; la sacaron volando. Eso se puede hacer, pero debe ser notificada un mes antes por otra vía”.

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