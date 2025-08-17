Luck Ra protagonizó un momento inesperado en “La Voz Argentina” (Telefe) durante los “knockouts” al recuperar a Eduardo Desimone, un participante que, él mismo, había llevado al límite; Desimone había sido desestimado por Soledad Pastorutti, pero el couch aprovechó “robarlo” para reincorporarlo a su equipo, sorprendiendo a todos en el estudio.

El enfrentamiento se dio entre Eduardo y Mía Frankel, ambos del equipo de Soledad; Desimone interpretó “Rondando tu esquina” de Julio Jaramillo, en homenaje a su abuela, mientras que Mía cantó “Carencias de cordura” de Milo J.

Antes de anunciar el veredicto, Luck Ra expresó su aprecio por Desimone con una frase que provocó risas y emoción.“Lo cag… amando”, lanzó; Emmanuel Horvilleur, del Team “Miranda!”, destacó la fuerza escénica del joven y, Soledad, reconoció su crecimiento. “Se plantó como si nada hubiese pasado”, dijo; sin embargo, el Chaqueño Palavecino, coach invitado, aconsejó quedarse con Mía y, Pastorutti, siguió su recomendación.

Cuando todo parecía indicar que Eduardo se despediría del programa, Luck Ra presionó el botón de “robo”, permitiéndole regresar a su equipo original; Nico Occhiato, el conductor del programa, anunció, con entusiasmo: “¡Te volvió a robar Luck Ra!”; Desimone, completó un recorrido lleno de idas y vueltas: comenzó en el equipo de Luck Ra, fue robado por Soledad en las batallas y, ahora, retorna al punto de partida gracias al cordobés; el músico, en tono cómico, le dijo: “Dejá de llorar porque me vas a hacer llorar, culiado”.

Este tipo de sorpresas se volvió habitual en el reality; en otra emisión, Soledad robó a Valentina Otero después de que Lali Espósito la eliminara, demostrando que los “robos” generan siempre emoción y giros inesperados en el programa.

