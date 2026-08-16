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River se sacó de encima una de las mochilas más pesadas de los últimos años y logró cortar una racha de seis derrotas consecutivas en torneos organizados por la AFA. El equipo de Núñez se impuso 2-0 como local ante Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

En el estadio Monumental, Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo. Ya en el tramo final, Ángel Correa selló la victoria a los 43 del complemento, de penal.

Con este resultado, el “Millonario” sumó sus primeras tres unidades en el certamen y quedó en el anteúltimo puesto de la Zona B. Argentinos Juniors, dirigido por Nicolás Diez, perdió el puntaje ideal, aunque continúa en lo más alto del grupo con 12 puntos.

En la próxima jornada, River recibirá a Vélez el domingo 23 de agosto desde las 19:15. Por su parte, el “Bicho” de La Paternal visitará a Lanús el lunes 24, a partir de las 21:15.

Un comienzo con algunas llegadas

El encuentro tuvo su primera situación de riesgo apenas iniciado. En el primer minuto, una pelota larga por la derecha habilitó la carrera de Ángel Correa, quien enganchó para dejar atrás a un rival, aunque no consiguió rematar antes del achique del arquero Brayan Cortés.

A los 13 minutos apareció de frente al arco Thiago Almada, recientemente incorporado. El mediocampista recibió por la izquierda, recortó hacia su pierna derecha y sacó un disparo bajo que fue bloqueado por un defensor.

Argentinos respondió a los 17, mediante un pase filtrado por el sector derecho para Hernán López Muñoz. El delantero remató hacia el segundo palo, pero la pelota salió desviada. Ocho minutos después, Tomás Molina ganó una serie de rebotes cerca del área e intentó definir, aunque su disparo careció de precisión.

A los 27, un tiro libre enviado al primer palo encontró la cabeza de Lucas Martínez Quarta, cuyo remate no logró llegar al destino buscado junto al poste izquierdo de Cortés.

River había iniciado mejor, con insinuaciones ofensivas y algunos avances que eran neutralizados en las inmediaciones del área grande. Sin embargo, con el transcurso del juego volvió a exhibir algunas de las dificultades de sus últimas presentaciones: Almada estuvo inconexo y el funcionamiento colectivo perdió intensidad.

Del otro lado, Argentinos consiguió algunas aproximaciones y momentos de buena circulación durante la primera mitad, aunque tuvo dificultades para penetrar en el área local.

Montiel rompió el cero

A los 36 minutos, River encontró el premio que buscaba. Montiel aprovechó un rebote luego de un disparo de Almada que Cortés consiguió rechazar. El defensor apareció en posición ofensiva, controló y definió con suavidad contra un palo para marcar el primer gol del “Millonario” en el Torneo Clausura 2026.

La visita salió con mayor decisión después del descanso. A los seis minutos, Alan Lescano levantó la pelota para López Muñoz, quien se desprendió de la marca y remató de primera. El disparo superó al arquero, pero terminó impactando en el travesaño.

River recién volvió a generar peligro a los 31 minutos. Un córner demasiado pasado permitió que Nicolás Otamendi conectara de cabeza, aunque el balón pegó en el palo izquierdo de Cortés.

Correa sentenció desde los doce pasos

A los 42 minutos del complemento, una revisión del VAR derivó en la sanción de un penal por una infracción de Gabriel Florentín sobre Ángel Correa, durante una incursión del delantero por el costado izquierdo del área.

El propio Correa tomó la responsabilidad desde los doce pasos. Con un potente derechazo al centro del arco, venció a Cortés y estableció el 2-0 definitivo.

Así, River consiguió una victoria necesaria para dejar atrás una prolongada seguidilla negativa y comenzar a sumar en el Clausura 2026.

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