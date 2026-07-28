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La denuncia de una joven oriunda de Río Grande contra el futbolista Gonzalo Morales sacudió al fútbol argentino en las últimas horas. Karen Adinna hizo pública una presentación judicial por presunta violencia de género contra el delantero de Barracas Central y difundió un extenso testimonio en sus redes sociales, acompañado por fotografías y capturas de conversaciones que, según indicó, forman parte de las pruebas que presentó ante la Justicia.

La joven aseguró haber sido víctima de violencia física, psicológica y verbal durante la relación que mantenía con el jugador y afirmó que decidió hablar públicamente después de realizar la denuncia formal.

La situación generó una inmediata repercusión debido a que Morales había sido una de las figuras de Barracas Central el último fin de semana, cuando convirtió el gol con el que su equipo derrotó por 1 a 0 a River Plate en el estadio Monumental.

El testimonio de la joven

A través de una publicación en sus redes sociales, Adinna relató los hechos que denunció ante la Justicia y explicó los motivos que la llevaron a hacer pública su historia.

“Nunca imaginé tener que hacer público algo así. Me cuesta muchísimo escribir estas palabras y todavía siento miedo, vergüenza y dolor. Pero entendí que el silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre”, expresó al comienzo de su mensaje.

Posteriormente, identificó al futbolista como la persona denunciada y aseguró haber atravesado diversos episodios de violencia durante la convivencia.

“Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central”, escribió.

En el mismo descargo, detalló situaciones que, según afirmó, sufrió durante la relación.

“Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta”, sostuvo.

Las acusaciones de control y amenazas

Además de las presuntas agresiones físicas, la joven denunció situaciones de control y aislamiento.

Según relató, el futbolista la dejaba encerrada en la vivienda cuando se dirigía a entrenar.

“Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave porque tenía miedo que me vaya y lo deje”, manifestó.

La joven también aseguró que cuando intentó avanzar con una denuncia recibió amenazas provenientes del entorno familiar del jugador.

“Cuando quise denunciarlo, también recibí amenazas de su familia. Me decían que con plata se arregla todo, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar. Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar”, afirmó.

De acuerdo con su relato, esas situaciones contribuyeron a que demorara la decisión de exponer públicamente lo ocurrido.

“Hoy elegí hablar”

En el tramo final de su publicación, la joven fueguina confirmó que ya realizó la denuncia judicial y explicó que su objetivo es visibilizar la problemática de la violencia de género.

“Nadie tiene derecho a humillar, manipular, controlar, golpear o amenazar a otra persona”, expresó.

Luego agregó: “Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia”.

Finalmente, concluyó: “Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad”.

Junto al mensaje, difundió imágenes en las que se observan lesiones y hematomas, además de capturas de conversaciones que, según indicó, mantuvo con el futbolista y con integrantes de su entorno familiar.

Barracas Central apartó al jugador

Tras la difusión pública de la denuncia y la confirmación de una presentación formal ante la Justicia, Barracas Central emitió un comunicado oficial para informar la separación preventiva de Gonzalo Morales del plantel profesional.

La institución explicó que la medida fue adoptada mientras avanzan las actuaciones judiciales y se esclarecen los hechos denunciados.

“Ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes”, informó el club.

Asimismo, la entidad manifestó su postura frente a este tipo de situaciones y reafirmó su compromiso institucional.

“La institución reafirma su absoluto rechazo a toda forma de violencia de género y renueva su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo”, señaló.

El club también aseguró que colaborará con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario para el avance de la investigación.

Quién es Gonzalo Morales

Gonzalo Morales tiene 23 años y es un delantero surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors, club dueño de su pase. Actualmente se encuentra a préstamo en Barracas Central y anteriormente tuvo un paso por Unión de Santa Fe.

Gonzalo Morales, fue apartado de manera preventiva del club Barracas Central.

El atacante había sido protagonista de una de las noticias deportivas del fin de semana al convertir el único gol en la victoria de Barracas Central sobre River Plate por la primera fecha del Torneo Clausura.

Sin embargo, horas después, su nombre quedó en el centro de la escena por la denuncia presentada por su expareja, una joven oriunda de Río Grande, y por la decisión del club de apartarlo preventivamente mientras la Justicia avanza con la investigación.