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El anuncio del retiro de Lionel Andrés Messi de la Selección Argentina generó una fuerte repercusión entre futbolistas de distintas generaciones que compartieron vestuario, entrenamientos y grandes momentos con el capitán. Los mensajes publicados en redes sociales destacaron tanto su legado deportivo como el vínculo que construyó puertas adentro del seleccionado.

Entre las primeras reacciones aparecieron Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes y “Cuti” Romero, algunos de sus compañeros más cercanos durante una etapa que quedó marcada por títulos históricos y momentos inolvidables con la camiseta albiceleste.

Rodrigo De Paul: “Sos eterno”

De Paul, uno de los futbolistas que más cerca estuvo de Messi durante los últimos años, le dedicó un extenso mensaje en el que destacó su compromiso con la Selección y, especialmente, sus cualidades fuera de la cancha.

El mediocampista resaltó desde las batallas personales del capitán hasta los gestos que tenía con sus compañeros y con cada integrante del equipo.

“Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que estaba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección… solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuantas sonrisas sacaste!! sos eterno“, manifestó.

Di María y una breve despedida al capitán

Ángel Di María, “El Fideo”, también se sumó a las muestras de afecto. El rosarino compartió con Messi innumerables partidos y momentos decisivos defendiendo la camiseta argentina, desde etapas de frustración hasta las grandes conquistas de los últimos años.

Su mensaje fue breve, pero sintetizó la admiración por quien fuera su compañero durante gran parte de su recorrido internacional: “Gracias eternas capitán”, escribió en sus historias de Instagram.

Leandro Paredes: “Gracias por absolutamente todo”

Por su parte, Leandro Paredes compartió la carta de “La Pulga” y publicó: “Gracias por absolutamente todo!!! Sos y serás siempre el más grande de todos! Te amamos capitán”.

“Cuti” Romero a Messi: “Te quiero y te admiro”

Asimismo, Cristian “Cuti” Romero posteó una historia dedicada a Messi: “Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mí y por nuestro país. Gracias por tanto capitán”.

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