Messi anunció su retiro de la Selección Argentina: “Me vacié, ya no tengo más para dar” Lionel Messi comunicó su decisión de dejar la Selección Argentina y explicó que siente que es momento de cerrar una etapa después de 20 años. En un mensaje escrito de su puño y letra, agradeció a sus compañeros, entrenadores, dirigentes, familiares y a los hinchas, y aseguró que seguirá alentando al equipo desde afuera.

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Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina a través de un escrito publicado en sus redes sociales. El capitán argentino explicó que tomó la decisión después de pensarla durante un tiempo y que, aunque se trata de una determinación que le provoca dolor, entiende que llegó el momento de cerrar su ciclo con la camiseta nacional.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…”, escribió Messi al comienzo del mensaje, acompañado por una fotografía de las tres hojas que redactó de su puño y letra.

El futbolista remarcó que la decisión no fue sencilla y que siempre entregó todo por la camiseta argentina. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, expresó.

Messi y el cierre de una etapa con la Selección Argentina

En su mensaje, Messi reconoció que atraviesa un momento de cierre de etapas y ubicó su salida del seleccionado dentro de ese proceso. “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho”, sostuvo.

El delantero dejó en claro que su vínculo emocional con la Selección Argentina no termina con su decisión de no continuar jugando para el equipo. “Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección”, afirmó.

La carta manuscrita con la que Lionel Messi comunicó su decisión de retirarse de la Selección argentina.

Sin embargo, explicó que considera que ya no tiene más para entregar dentro de la cancha y que también observa la llegada de nuevos futbolistas que merecen ocupar ese lugar. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió Messi.

La frase sintetiza uno de los motivos centrales de su decisión: después de dos décadas vinculadas al seleccionado, considera que llegó el momento de dar un paso al costado.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años”

Uno de los ejes del mensaje de Messi estuvo dirigido a los hinchas argentinos, a quienes agradeció por el acompañamiento durante sus 20 años con la Selección.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro”, expresó.

La última foto que se sacaron Leo y su papá Jorge.

A partir de ahora, explicó que su lugar será diferente, aunque seguirá acompañando al equipo nacional.

“Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, manifestó.

La despedida de Messi también incluyó un reconocimiento a quienes lo acompañaron durante su recorrido con la camiseta argentina.

El agradecimiento de Messi a su familia y al equipo

Messi dedicó una parte de su escrito a su familia y destacó su presencia a lo largo de un camino que describió como hermoso, pero también difícil.

“Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil”, escribió.

Tapa especial de La Opinión Austral. Las palabras de Messi luego del Mundial.

También agradeció a los entrenadores, compañeros y dirigentes con los que compartió su recorrido en la Selección Argentina.

“Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”, señaló.

El mensaje estuvo atravesado por el reconocimiento hacia las experiencias acumuladas durante esos años y por el orgullo que, según expresó, siente por lo conseguido junto a sus compañeros.

Messi: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo”

En el tramo final de su escrito, el futbolista hizo una valoración de lo vivido con la Selección Argentina y destacó los momentos que pudo compartir con los hinchas.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes”, expresó.

Luego cerró ese tramo del mensaje con una declaración afectiva hacia quienes lo acompañaron: “¡Los quiero!”.

El escrito continuó con un agradecimiento a Dios por su identidad argentina.

“Gracias Dios por hacerme argentino”, escribió.

Y finalizó con un mensaje dirigido directamente a la Selección: “¡Vamos Argentina!”.

Al final del escrito, Messi incorporó una aclaración sobre el momento en que tomó la decisión y explicó que las palabras habían sido redactadas el 21 de julio, dos días después de la final. “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy voy a ser más convencido que antes”.

En el mismo cierre hizo referencia a una situación familiar que, según explicó, reforzó su determinación. “Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, escribió.

El mensaje completo de Lionel Messi para anunciar su retiro de la Selección Argentina el 31 de agosto de 2026

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.”