Luego de que Flor de la V anunció que “America” decidió reemplazarla en la conducción de “Intrusos” por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la actriz arremetió contra sus colegas y ellos no dudaron en hacer un fuerte descargo.

Los picantes dichos de Flor de V en contra de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

Florencia, con respecto a que no estaría mas en la conducción, reveló: “Quiero contar, desde el principio, lo que sucedió: el miércoles llegué al programa, lo hice como siempre y, cuando salgo, me llega un mensaje de una periodista que me cuenta que ‘está trascendiendo esta información’”.

“Me llega esto y le digo que “tengo contrato hasta 2025”. Automáticamente, yo mando este mensaje a mi exproductora, Ana Laura Guevara. Me dijo que ‘iba a averiguar’. Yo estaba por organizar la fiesta de fin de año. Todo estaba organizado para el año que viene. Ese día, no me contesta Ana. Dije ‘voy a esperar’. Esa noche se comunican y me piden de juntarse conmigo el jueves después del programa. Me imaginé que no eran buenas noticias”, continuó.

Y, consideró: “Sé que habrá sido una noticia difícil. Me comunican que “el canal tenía otras cosas pensadas para mí y que no iba a formar parte de “Intrusos 2025″… No pude hablar antes. Fue difícil para mí. Lloré mucho, lloré desconsoladamente”.

En ese sentido, explicó que “no porque me quedé sin trabajo, sino porque no se manejaron de buena manera ni conmigo ni con mis compañeros. “Intrusos” se convirtió en mi casa y, América, es mi familia. Hasta Daniel Vila me lo hizo saber. Yo no soy periodista de espectáculos, intento ser una conductora”.

En relación a Lussich y Pallares, quienes asumirán su puesto, picante, expresó: “Fueron malos conmigo y muy crueles. Mmintieron sobre mí. Por eso, no menciono a estas personas”.

“Me estoy aguantando, en este momento, el llanto. Vino Mariana Fabbiani y pidió mi horario. Cada cambio de gerencia algo ha sucedido y la gente siempre nos elegía. “Intrusos” siempre fue una máquina que no paró y no para de trabajar. Creía, ingenuamente, que no nos merecíamos este final… ni yo ni mis compañeros”, añadió.

Finalmente, Flor se quebró en llanto y envió un fuerte mensaje.“Hoy me despido de Intrusos. Quiero decirle, a todo el público, gracias. Creo en una Argentina más justa y siempre voy a estar del lado de los pobres, de los estudiantes, de los jubilados…Viva la diferencia, los putos, las travas y Perón”, cerró.

La picante respuesta de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich a Flor de la V

Tras estos dichos, los conductores le respondieron durante “Socios del espectáculo”.

“Nos están poniendo sayos que no nos corresponden. Yo no soy malo y nunca dejé a nadie sin trabajo. Nunca maltraté a la gente, ni me creí que era el dueño del programa en el que trabajaba. Tampoco maltraté a mis compañeros del teatro. Sólo trabajo desde hace veinte años. Estamos muy agradecidos por estar en esta casa y por lo que viene”, dijo Pallares.

Y, Lussich, comentó: “No hemos dado un sólo dato y los maltratos están a la vista. Cómo ha forreado a sus compañeros está a la vista, cómo el medio la detesta está a la vista. Esto es un negocio, un día estamos en un canal y, otro día, en otro. Somos gente de laburo, gente honesta y, después, el público elige. Todo lo hemos hecho con sacrificio. Esto es una rueda en la que, a veces, estás más arriba y, otras, más abajo. Los cinco minutos de fama los puede tener cualquiera. Esta carrera es de aguante, no de velocidad”.

“Nosotros nunca buscamos no nombrarte para bajarte el precio, Florencia de la V. Tuve que quedarme encerrado en un hotel de Punta del Este. Tuve que esperar a que pasaras vos (a entrevistar a Susana Giménez) porque vos no te querías juntar conmigo. Yo no hubiera hecho nunca eso. Podría no saludarte, pero pedir que vos no pases hasta que yo me vaya… Se acabó esa época”, aclaró Rodrigo.

