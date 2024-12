Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes se produjo un episodio que derivó en críticas hacia algunos participantes Gran Hermano. Durante una conversación en una de las habitaciones de la casa, Carlos, Giuliano y Luca emitieron comentarios dirigidos a Luciana Martínez, participante que previamente había compartido su identidad de género como mujer trans.

En el intercambio, Giuliano preguntó: “¿Qué es esa piba?”, mientras que Carlos respondió señalando que Luciana era trans y afirmó: “A mí nadie me dijo nada, la ves y te das cuenta”. A partir de allí, continuaron con referencias hacia el cuerpo y el comportamiento de la participante. Entre otras frases, mencionaron: “No se desnuda, no va a la pileta”. También hicieron alusión a sus rasgos faciales y corporales.

“Claro, por eso no se le nota la cara, el cuerpo. La facción, el cuerpo. Y me empezó a cuadrar la pregunta que me hizo a mí anoche, boludo”, dijo Giuliano quien reveló que le había preguntad por la medida de su miembro. “A la primera que me da cabida, me la chapo y después veo si me la puedo culear”, dijo Giuliano advirtiendo que deberían haber avisado que era trans. “Supongo que te lo iba a decir antes”, indicó Luca “hasta que ella no lo diga no lo sabemos” y sugirió que “usen la cabeza”.

En otra conversación con otros participantes de la casa Giuliano insistió con el tema: “Tendría que ser cancelada la apuesta porque no están viendo que si viene un pelotudo como yo y no se da cuenta y viene libre de cargo a ser cagadas ibas para adelante porque te dio bola”, dijo sobre la posibilidad de haber avanzado con ella.

“Igual yo en un momento cuando vi que la abrazabas mucho y qué sé yo pensé que te gustaba”, le dijo a Giuliano una de las participantes. “No boluda. Nunca lo hice”, le respondió.

“En cuanto nos descuidamos se agarra a Sandra”, agregó en tono de broma otra participante.

“Bueno igualmente Yo también estuve observando mucho porque duerme al lado mío”, dijo otra de las chicas. “Yo me di cuenta apenas entró chicos y dije este va a ser un personajeson. Y me dije la va a romper toda porque es un personaje para la casa. Creo que nunca entró nadie con una historia así”.

“Yo creo que todos los que entran tienen una historia muy diferente”, acotó Renato.