Romina Gaetani se encuentra viviendo una situación personal extremadamente difícil; días atrás, la actriz denunció a su expareja, el empresario Luis Cavanagh, por violencia de género; aunque ratificó la denuncia ante la Justicia, trascendió que decidió no aceptar la medida de prohibición de acercamiento que le fue ofrecida inicialmente, una decisión que abrió interrogantes y generó debate.

El episodio fue relatado, públicamente, en distintos programas de televisión; en “DDM”, el periodista Martín Candalaft dio detalles de lo ocurrido en la vivienda donde reside Cavanagh; según explicó, Romina había ido a visitarlo cuando se desató una fuerte discusión. “En el interior de la casa se produce una pelea, al parecer, “por celos”; luego, Candalaft añadió un dato clave que consta en la causa judicial: “Empiezan los gritos, según me confirma la Justicia, y empiezan los golpes y el zamarreo del novio de Romina hacia ella”.

Tras realizar la denuncia, la actriz fue asesorada por el sistema judicial y se le ofreció una perimetral como medida de protección; sin embargo, en “Lape Club Social”, el periodista Mauro Szeta informó que, Gaetani, decidió no aceptarla en ese momento. “Ni bien Romina hizo la denuncia, le ofrecieron una perimetral y ella planteó que no estaba en condiciones, que no la necesitaba”, reveló al aire, sorprendiendo a muchos por la determinación tomada.

Szeta aclaró que la situación no es definitiva y que, el proceso judicial, continúa. “Igual, esto puede cambiar; es progresivo; la fiscal puede otorgar un sistema de retención para que el empresario, Luis Cavanagh, no se acerque a ella”, indicó, dejando abierta la posibilidad de que la medida se implemente más adelante si las circunstancias lo requieren.

En el mismo programa, Sergio consultó cuáles podían ser los motivos detrás de la decisión de Romina; la respuesta de Mauro, apuntó a una dimensión psicológica habitual en víctimas de violencia de género. “Es muy personal; a veces eligen dar una declaración, pero no quieren saber nada con que él tenga un argumento para volver a agredir o atacar, entonces, la cabeza de una víctima de violencia de género puede pensar ‘no le pongo la perimetral para que no tenga un argumento para que vuelva a mí’”, explicó el periodista, aportando contexto a una resolución que puede resultar difícil de comprender desde afuera.

El análisis continuó con otra reflexión que expone el temor que atraviesan muchas víctimas en este tipo de situaciones. “También, obviamente, puede estar relacionado con el pánico que pueden sentir. Lo único “bueno” de todo esto, es que, el abogado de ella, nos contó que Romina ratificó la denuncia contra Luis”, añadió el comunicador, destacando que, la causa, sigue su curso y que, la actriz, mantiene firme su acusación.

Gaetani y Cavanagh habían iniciado su relación durante el verano 2023/2024, y el caso volvió a poner en el centro del debate la complejidad de las decisiones que enfrentan las víctimas de violencia de género, incluso, cuando cuentan con respaldo judicial.

