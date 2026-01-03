Sofía Gonet, mejor conocida como “La Reini”, volvió a quedar en el centro de la polémica tras enumerar cada uno de los procedimientos estéticos que se realizó a lo largo de los últimos años; lejos de esquivar el tema, la influencer decidió detallar, sin filtro, las intervenciones que forman parte de su transformación física, una decisión que, rápidamente, generó repercusión en redes y abrió, una vez más, el debate sobre la estética, la autoimagen y la influencia de los modelos de belleza que circulan en el universo digital.

Entre los cambios que mencionó, se encuentran retoques en los pómulos, el mentón y la mandíbula, además de aplicaciones de botox y un lifting facial, procedimientos cada vez más habituales entre figuras del espectáculo y creadores de contenido; a eso se suman los “foxy eyes”, una técnica que busca levantar la mirada y estilizar el contorno de los ojos, y modificaciones en la nariz, incluida la punta, uno de los detalles que más impacto visual genera en el rostro; también, reconoció haberse realizado trabajos odontológicos para mejorar la sonrisa y, como dato que sorprendió a muchos, un alargue de los dedos, una intervención poco frecuente que despertó curiosidad entre sus seguidores.

El testimonio de Gonet se dio en un contexto en el que, cada vez más figuras públicas, optan por hablar, sin filtro, sobre los procedimientos estéticos a los que se someten, en contraste con épocas anteriores donde estos temas solían ocultarse o negarse; en su caso, la influencer eligió la transparencia como forma de posicionarse frente a las críticas y los comentarios que recibe a diario por su imagen, dejando en claro que, sus decisiones, forman parte de una elección personal y consciente.

