Sofía Gonet, mejor conocida como “La Reini”, volvió a quedar en el centro de la polémica tras enumerar cada uno de los procedimientos estéticos que se realizó a lo largo de los últimos años; lejos de esquivar el tema, la influencer decidió detallar, sin filtro, las intervenciones que forman parte de su transformación física, una decisión que, rápidamente, generó repercusión en redes y abrió, una vez más, el debate sobre la estética, la autoimagen y la influencia de los modelos de belleza que circulan en el universo digital.

Entre los cambios que mencionó, se encuentran retoques en los pómulos, el mentón y la mandíbula, además de aplicaciones de botox y un lifting facial, procedimientos cada vez más habituales entre figuras del espectáculo y creadores de contenido; a eso se suman los “foxy eyes”, una técnica que busca levantar la mirada y estilizar el contorno de los ojos, y modificaciones en la nariz, incluida la punta, uno de los detalles que más impacto visual genera en el rostro; también, reconoció haberse realizado trabajos odontológicos para mejorar la sonrisa y, como dato que sorprendió a muchos, un alargue de los dedos, una intervención poco frecuente que despertó curiosidad entre sus seguidores.

@telefe Año nuevo y cara nueva para @Sofi Gonet 😂 Te amamosss ❤️ @kennyspalacios 📹 ♬ sonido original – Telefe

El testimonio de Gonet se dio en un contexto en el que, cada vez más figuras públicas, optan por hablar, sin filtro, sobre los procedimientos estéticos a los que se someten, en contraste con épocas anteriores donde estos temas solían ocultarse o negarse; en su caso, la influencer eligió la transparencia como forma de posicionarse frente a las críticas y los comentarios que recibe a diario por su imagen, dejando en claro que, sus decisiones, forman parte de una elección personal y consciente.

