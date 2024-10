Emilia Attias y El Turco Naím se divorciaron tras 20 años juntos. Luego de firmar los papeles, el actor tomó una polémica decisión. En Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen dio detalles acerca del conflicto que se encuentran atravesando.

“Bueno… el divorcio es un hecho, finalmente”, lanzó Etchegoyen.

En este marco, continuó: “A mí lo que me dicen es que él está devastado, porque Emilia está en pareja, aunque no me confirman si con Cachete Sierra o con quién… Eso, al Turco, lo liquidó emocionalmente, porque en su cabeza pensaba darse un tiempo y nada más y, luego, retornar con su amada Emilia, pero… eso no pasó ni sucederá”.

“Emilia pasó la página hace rato y él quedó en la misma. Quiero contarles que el Turco Naim se irá de la Argentina el 30 de octubre y habrá que ver cuándo vuelve”, informó Juan.

“Al Turco le está resultando muy difícil el tema de divorcio… trata de despejarse hablando y viendo a distintas mujeres, pero le cuesta. A mí me dicen que él está destrozado, porque Emilia le confesó que está sumamente enamorada”, aseguró el comunicador.

Y, concluyó: “Eso me dijeron… Habrá que ver si el hombre del que está enamorada es de Agustín o ha aparecido otro ser humano en estas últimas semanas”.

Se supo cómo fue el reencuentro entre Emilia Attias y el Turco Naím

A principios de octubre, Turco Naim volvió a Buenos Aires y, según los rumores que surgieron, se reencontró con su expareja. Etchegoyen reveló que, si bien los actores se reunieron, la situación no terminó siendo cómo esperaban.

“Turco está entre nosotros… ha arribado a Buenos Aires, hace unos días, y se ha producido el reencuentro con su expareja y con su hija, pero déjenme decirles que todo fue bastante incómodo”, dijo el comunicador.

Luego, añadió: “A mí me dicen que él tiene el corazón roto y que va a pleno a reconquistarla, pero ella no quiere saber nada”.

Ante esto, el comunicador explicó que, en realidad, la reunión familiar no fue el problema, sino el momento en el que ambos tocaron el tema del divorcio.

