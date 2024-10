Tras la escandalosa ruptura entre Pampita y Roberto García Moritán, la modelo habló con “Intrusos” (América TV), conducido por Flor de la V, y rompió el silencio acerca de su vínculo con el exlegislador; además, dio detalles sobre los rumores de que habría empezado una relación con el polista Martín Pepa.

Luego de que se la vio con Pepa en el teatro Colón, Pampita, lanzó: “Fui con mucha gente, con un grupo”.

En este marco, continuó: “Tengo mucha gente amiga que me acompaña y me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio, puedo salir a comer, ir al teatro, al cine… hacer todo lo que tenga ganas de hacer”.

Por otro lado, se refirió a su escandalosa separación de Moritán. “No voy a decir nada… ya saben y me voy a mantener así. Siempre les voy a responder lo mismo”, concluyó.

La foto de Pampita con su supuesto nuevo novio

Comenzaron a circular rumores que vinculan a la reconocida modelo y conductora con el polista Martín Pepa, lo que ha generado gran especulación entre sus seguidores y medios de comunicación. Este supuesto romance ha tomado relevancia en redes sociales, especialmente después de que la ex de Moritán asistiera al Teatro Colón en compañía del deportista, despertando el interés público sobre una posible relación amorosa.

El encuentro de Pampita y Martín Pepa en el Teatro Colón

El origen de los rumores se remonta a una reciente aparición de Pampita en el Teatro Colón, donde fue parte del concierto homenaje a Astor Piazzolla, realizado por el grupo Escalandrum. La modelo, que ha estado en el ojo mediático desde su reciente separación del exlegislador, acudió al evento acompañada de amigos, entre los cuales se encontraba Pepa, un polista de renombre; según fuentes cercanas, fue Martín quien habría invitado a la modelo a disfrutar del espectáculo en una velada que muchos han catalogado como un posible indicio de un nuevo romance.

Aunque Pampita ha sido clara en afirmar que “solo asistió con amigos y que no existe ningún tipo de relación amorosa”, la cercanía con el polista ha despertado la curiosidad del público. “Fui con mucha gente. Tengo mucha gente amiga que me acompaña y que, la verdad, me parece perfecto que así lo hagan”, comentó la modelo en un reciente evento, desmintiendo de forma indirecta los rumores que la vinculan sentimentalmente con Pepa.

La historia detrás de Martín Pepa: un vínculo inesperado

Lo que ha despertado aún más interés es la historia de vida del polista, que, ahora, está en el centro de las miradas. Proveniente de Intendente Alvear, una ciudad de La Pampa, su origen comparte coincidencias con el de Pampita, quien es oriunda de General Acha, una localidad ubicada a unos 300 kilómetros de distancia; aunque este vínculo geográfico podría parecer trivial, lo cierto es que ambos pudieron haberse conocido mucho antes de convertirse en figuras públicas.

Según el periodista Guido Záffora, Pepa y Pampita podrían haberse cruzado desde la adolescencia, ya que pertenecen a círculos cercanos; incluso, en su juventud la modelo habría compartido un viaje de egresados con el grupo de amigos de Martín, lo que genera más expectativas en torno a esta relación que, según algunos, habría comenzado en aquel entonces.

La vida del polista y su relación con Pampita

Martín Pepa proviene de una familia con fuertes raíces en el deporte y el campo; diversas fuentes indican que su pasión por los caballos y el polo se manifestó desde temprana edad, lo que lo llevó a ser una figura destacada en el mundo del polo. En una entrevista de 2012 con la revista Polo Mode, Pepa comentó cómo creció rodeado de caballos y cómo la vida en el campo le permitió perfeccionar sus habilidades en este deporte.

Aunque mantiene un perfil bajo, se sabe que ha estado vinculado al magnate australiano James Packer, conocido por su relación con Mariah Carey. Este dato ha añadido más misterio a la vida de Pepa, quien, hasta hace, poco no figuraba en los titulares. A pesar de su baja exposición mediática, su nombre resonó, recientemente, cuando el cantante Robbie Williams visitó Argentina y se alojó en su propiedad.

