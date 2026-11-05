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La delegación de Santa Cruz sigue dejando su huella en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026, que se desarrollan en Mar del Plata. Con más de 350 deportistas de distintas localidades de la provincia, los representantes santacruceños continúan afrontando jornadas de competencia en las diferentes disciplinas, sumando resultados, experiencias y protagonismo en el escenario nacional.

Luego de las primeras actuaciones que marcaron el comienzo de la participación provincial, las últimas jornadas dejaron un nuevo motivo de celebración: el podio conseguido por el equipo femenino de gimnasia artística, además de importantes resultados en vóley, judo, tiro y pádel.

Gimnasia artística: Santa Cruz subió al podio

Uno de los resultados más destacados llegó desde la gimnasia artística femenina. El equipo santacruceño consiguió el segundo puesto compartido con Tierra del Fuego en el Nivel 1, alcanzando una destacada ubicación en la competencia nacional.

El conjunto estuvo integrado por Mía Antonella Cárdenas, Daira Micaela Paillante y Martina Luisana Soto, todas representantes de Río Gallegos.

El equipo contó con la conducción técnica de Maite Micaela Peralta Romagnoli.

Un resultado importante para la disciplina y para el deporte provincial, que vuelve a tener presencia entre los mejores de una competencia de alcance nacional.

Vóley masculino: triunfo en un partido emocionante

Otra de las buenas noticias llegó desde el vóley masculino. El seleccionado de Santa Cruz consiguió una valiosa victoria frente a Jujuy por 2 a 1, en un encuentro muy disputado que necesitó de un tercer set para definir al ganador.

Los parciales fueron 25-22 y 21-25, mientras que en el tie-break el conjunto santacruceño se impuso por 15-13.

De esta manera, los representantes provinciales celebraron un triunfo que les permite continuar con confianza en la competencia. El próximo compromiso será frente a Tierra del Fuego.

Judo: triunfos y una intensa participación en el tatami

El judo santacruceño también continúa su recorrido en los Juegos, con representantes de Caleta Olivia, El Calafate y Las Heras, tanto en la rama femenina como masculina.

Entre los resultados destacados aparece la actuación de Santino Nahuel Oyarzo, de Caleta Olivia, quien consiguió ganar sus dos combates en la categoría masculina hasta 60 kilogramos. También tuvo una jornada sobresaliente Leonardo Gabriel Artiles, quien se impuso en sus dos presentaciones en la categoría hasta 73 kilogramos.

Por su parte, Xavi Cuevas Arriola, representante de El Calafate en hasta 50 kilogramos, consiguió una victoria.

En la rama femenina, Guadalupe Valentina Oyarzo Barria, de Caleta Olivia, había logrado un triunfo durante la jornada anterior en la categoría hasta 44 kilogramos. Valentina Vivas, en hasta 63 kilogramos, disputó dos combates, mientras que Martina Nicol Nahuelquin, de Las Heras, participó en una presentación en más de 63 kilogramos.

También integra el seleccionado Jeremías Zambrano, de Las Heras, en la categoría masculina de más de 73 kilogramos.

El cuerpo técnico está integrado por Irene Inostroza y Víctor Oyarzo, ambos de Caleta Olivia.

Tiro: finalizó la primera etapa

La disciplina de tiro completó su primera etapa de competencia con la participación de Constantino Duarte y Micaela Vera, quienes representaron a Santa Cruz en sus respectivas pruebas.

Duarte consiguió el puesto 12, con un registro de 265-3X puntos, mientras que Vera finalizó en la posición 15, con 232-00 puntos.

El equipo cuenta con el acompañamiento de los entrenadores Agustín Nicolás Pandullo y Jesica Mariana Padilla.

La actividad continuará con una segunda etapa, en la que los representantes provinciales tendrán una nueva oportunidad de mostrar su rendimiento.

Pádel: Santa Cruz se metió en semifinales

El pádel también tiene a Santa Cruz entre los protagonistas de la competencia. La dupla provincial consiguió avanzar a las semifinales correspondientes a la clasificación por los puestos del 9° al 16°.

El próximo desafío será frente a San Juan, en un encuentro programado para este jueves a las 16 horas.

Los representantes santacruceños buscarán seguir avanzando y cerrar de la mejor manera su participación en los Juegos.

Básquet 3×3: experiencia y competencia

En básquet 3×3 masculino, el combinado de Santa Cruz cayó frente a San Juan por 18 a 3, en un nuevo compromiso dentro de la competencia nacional.

El equipo provincial está integrado por Santiago Elia, Mateo Roca, Ian Lucas Salvador Díaz y Juan Cruz Peja, todos representantes de Río Turbio.

La conducción técnica está a cargo de Santiago Elia y Mateo Roca, quienes acompañan al grupo en esta experiencia deportiva.