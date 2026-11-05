Julieta Prandi volvió a referirse a su separación de Emanuel Ortega y habló sobre el motivo que terminó con una relación de seis años; en una nota para “Sálvese quien pueda” (América TV), programa conducido por Yanina Latorre, la modelo fue contundente al explicar que hubo un acuerdo que no se respetó y que, esa situación, resultó determinante para ponerle punto final al vínculo.

“Si tomé esta decisión, es porque algo pasó, algo que no me gustó o una falta de respeto y, esa consecuencia, mi posteo, no puede ser más grave que la falta misma”, manifestó Prandi, quien, también, se refirió su malestar por las repercusiones que tuvo la manera en que anunció la separación.

La conductora insistió en que no piensa revelar los detalles de lo sucedido, pese a las distintas versiones que circularon en los últimos días. “Se rompió un acuerdo y, eso, es una falta de respeto; obviamente, en seis años uno no se separa por un problema; en algún punto, son varias gotas que rebalsaron el río y, en algún momento, yo dije hasta acá”, explicó.

En este marco, también cuestionó que buena parte del debate público estuviera centrado en su decisión de comunicar la ruptura y no en las circunstancias que la llevaron a tomarla. “Sigan matándome como quieran, pero basta, déjenme vivir… Ya me separé, ya está”, reclamó.

Otro de los puntos sobre los que Prandi decidió explayarse fue el momento en el que hizo pública la noticia; la modelo aclaró que no buscó generar una repercusión mediática, sino adelantarse a una información que, según explicó, iba a trascender de todas maneras.

“No seamos ingenuos de creer que si yo no hubiese comunicado mi separación, no hubiesen especulado, no hubiesen investigado, no hubiesen sacado conclusiones o no hubiesen opinado… Eso, no va a pasar. Yo lo comuniqué, porque se iban a enterar dos días después, me iba de luna de miel ese día”, sostuvo.

Además, rechazó las versiones que la presentaron como una persona tóxica dentro de la pareja y cuestionó que se dieran por ciertas situaciones sobre las que, según remarcó, solamente quienes formaron parte de la relación pueden tener conocimiento. “Intentan que yo siga explicando todo lo que pasó y yo no lo voy a explicar”, cerró.

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