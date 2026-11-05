Lali y Miranda! anunciaron sus primeros shows juntos como “BOM”, el proyecto musical que reúne a las tres figuras del pop argentino; tras presentar su álbum debut, titulado “Bailar o Morir”, los artistas confirmaron tres funciones en Buenos Aires para diciembre.

El trío se presentará el 17, 18 y 19 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires; la propuesta tendrá como protagonista al repertorio de “BOM”, aunque, también, incluirá canciones emblemáticas de las respectivas carreras de sus integrantes.

El anuncio llega pocos días después del lanzamiento del álbum, que reúne diez canciones y propone una combinación de italo disco, dance pop y house; la intención de los músicos es trasladar esa identidad sonora a un espectáculo en el que la pista de baile tendrá un papel central; de hecho, según adelantaron desde la producción, el campo del Movistar Arena estará concebido como una pista de baile para acompañar la experiencia musical.

La preventa exclusiva, para clientes del Banco Provincia, comenzará el viernes 6 de noviembre. a las 10 hs a través del sitio oficial del Movistar: https://www.movistararena.com.ar/show/bdaa63bc-004b-463f-9df8-3bd00fee3e23

Los clientes que utilicen tarjetas “Visa” o “Mastercard del Banco Provinci”a podrán acceder a un beneficio de hasta 12 cuotas sin interés; una vez finalizada la preventa, se habilitará la venta general para las tres funciones anunciadas.

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