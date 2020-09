Santiago Cafiero: "Los Dujovne, los Sturzenegger o los Prat Gay son unos hipócritas que generaron una recesión tremenda"

A pocos días de que el Banco Central anunciara una nueva tasa de 35% para la compra de divisa extranjera, Santiago Cafiero se refirió a la reactivación productiva y conscuente generación de dólares par el país. "Necesitamos recomponer el aparato productivo y exportador; recomponer la capacidad exportadora porque necesitamos dólares. Dólares genuinos, no los especulativos como entraban con el macrismo que venían a hacer la bicicleta financiera, con altísimas tasas de interés".

"Tenemos que generar un mercado de cambios sano a partir de la entrada de dólares de exportaciones", sostuvo y agregó que el nuevo impuesto a la compra de divisas forma parte de una batería de "medidas transitorias que van hacia un horizonte que es el de recuperar exportaciones".

En el mismo sentido, el jefe de Gabinete aseguró que hay confianza por parte de inversionistas extranjeros y recordó la decisión de producir el antídoto contra el COVID en el país. "Hay inversiones y queremos que crezcan. Además tenemos un capital humano muy calificado y eso hace que la universidad de Oxford y la empresa Astrazeneca fabriquen la vacuna en Argentina".

"El miércoles también estuvimos con el presidente Alberto Fernández en ARSAT anunciando la construcción de un nuevo satélite y esas son cosas que hacen que vengan los inversores", sostuvo al repasar la agenda de esta semana.

Sobre el final, Cafiero hizo mención a las críticas de la oposición a la que descalificó por las políticas económicas que condujeron a la Argentina hacia una profunda crisis, lejos de las promesas de inflación de un dígito. "Los que descalifican son los que estuvieron hace 9 meses y anunciaban con un power point un nuevo fracaso en Argentina y a eso le decían plan económico. Los Dujovne, los Sturzenegger o los Prat Gay son unos hipócritas que generaron una recesión tremenda, que las PyMES cierren y que la inflación se fuera a las nubes".

Sobre la orden de allanamiento a la casa del ex presidente Mauricio Macri, el jefe de gabinete aclaró que “hay un juez que le pide explicaciones al ex presidente. Vino de un viaje y tenía que estar en aislamiento. Lo demás es puro humo. Con la prepotencia del dinero, él se permite no estar como el resto de los argentinos, luchando contra la pandemia".