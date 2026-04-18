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Un nuevo grito del exterior sacudió a Nazareno Pompei de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), a quien le informaron que fue traicionado por Catalina “Titi” Tcherkaski, una de sus mejores amigas dentro de la convivencia. “¡Titi te votó!”, se pudo escuchar desde afuera y, estos dichos, hicieron explotar al joven de Lomas de Zamora.

Lo cierto es que, en vez de cumplir con el estricto protocolo de “gritos”, Naza no hizo más que replicar con su gente de confianza lo sucedido, algo que tienen terminantemente prohibido por el “Big” y que ya ha acarreado severas sanciones, incluido, el recorte en el presupuesto para la compra de supermercado.

Tras lo sucedido, Santiago del Moro se pronunció en redes, por lo que parece que, Nazareno, tendrá un domingo difícil. “Me informa el Big… Se viene “LA SANCIÓN”; nos vemos el domingo a las 22:15hs”.

La estricta política de “gritos del exterior” en Gran Hermano

La política de “gritos del exterior” en Gran Hermano se ha vuelto extremadamente rígida en las últimas ediciones (especialmente en la temporada 2025/2026) para evitar que el aislamiento se rompa y que la información de afuera altere la estrategia del juego.

La regla de oro es simple, pero difícil de cumplir: “ignorar por completo”; no basta con no responder y entrar inmediatamente a la casa; el reglamento prohíbe terminantemente comentar, repetir o debatir lo que se escuchó; incluso, si un participante capta un mensaje por accidente, debe actuar como si no hubiera sucedido.

Las consecuencias por romper esta regla han escalado en severidad debido a las reiteradas desobediencias: desde ir directamente a placa de nominación hasta, incluso, verse afectados como grupo por la reducción del presupuesto, en caso de que varios jugadores estén involucrados en la infracción.

¿Por qué es tan estricta?

El programa busca proteger el “experimento social”; un grito puede confirmar sospechas de un jugador, destruir una alianza o salvar a alguien que estaba por ser nominado; al prohibir el debate sobre el grito, la producción intenta que, el participante, no sepa si lo que escuchó es real, una mentira para desestabilizarlo o, incluso, algo “plantado” por un familiar.

Cabe señalar que, en la edición de 2026, se ha vuelto común el uso de megáfonos por parte de “megafonistas profesionales” contratados por fans o familiares, lo que ha llevado a Gran Hermano a emitir comunicados finales advirtiendo que no habrá más advertencias antes de las expulsiones directas por este motivo.

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