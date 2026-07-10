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Ricardo Arjona llenó 20 Movistar Arenas de Buenos Aires e hizo delirar a miles de fanáticos con sus ya conocidos clásicos y algunas de las nuevas canciones de su más reciente trabajo “Lo que el seco no dijo”; este jueves por la noche, tendrá su última función y no dudó en comenzar a despedirse a través de su cuenta oficial de Instagram.

“No es un asunto de récords, es una cuestión de historia. Gracias Argentina; 20 noches difíciles de olvidar”, escribió el artista guatemalteco, en relación al número de conciertos en el Arena de Villa Crespo y a su vínculo con nuestro país, que comenzó alrededor del año 1994.

Cabe destacar que, pese a que “no es un asunto de récords”, Arjona ha hecho historia al realizar 20 shows en este 2026, que se suman a las 8 funciones que ya había realizado en el año 2022, acumulando un total de 28 shows en ese estadio.

Con éxitos como “Dime que no”, “Mujeres”, “Minutos”, “Señora de las cuatro décadas” y más, el aclamado cantante volvió a demostrar por qué es tan amado en la Argentina.

Una producción de escala internacional

Detrás de cada función, se desplegó una operación de gran magnitud; más de 300 personas trabajaron, diariamente, en la producción de la escenografía, mientras 20 camiones trasladaban la estructura completa del espectáculo.

La puesta incluyó más de 300 metros de pantallas LED, 400 artefactos de iluminación, 30 cabezales láser, 40 máquinas de humo y 40 máquinas de confeti, además de un equipo de más de 150 técnicos locales encargados del montaje y la ejecución de cada show.

El resultado es una experiencia visual y sonora de alto impacto, que transformó, cada noche, como una de las producciones más ambiciosas realizadas en el país.

El vínculo entre Ricardo Arjona y el público argentino comenzó en 1994 y, desde entonces, no dejó de crecer; a lo largo de más de 30 años, el artista agotó funciones en escenarios icónicos como el Luna Park, GEBA, Boca Juniors y Vélez Sarsfield, además de su anterior residencia en el Movistar Arena en 2022.

Ahora, con esta nueva serie de 20 shows en 2026, el músico vuelve a confirmar una de las relaciones más sólidas entre un artista internacional y la Argentina.

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