Este lunes 29 de septiembre se realizó la entrega de los Martín Fierro a la Televisión en el Hilton Buenos Aires. En el cierre de la jornada, que contó con un homenaje a Jorge Lanata y un premio a la mejor leyenda de la televisión para Mirtha Legrand, se reveló al ganador del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro, quien irónicamente fungía de conductor en la importante velada.

Tras anunciar que obtuvo el premio más importante de la noche, el conductor expresó: “Hace un par de años me decían ‘te lo podés llevar’, pero pensé que este momento nunca iba a llegar”.

Con emoción, señaló que “este es el premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las cinco menos cuarto de la mañana, a confiar en mí, a que cuando todo el mundo te dice ‘no podés, no servís, no tenés ningún contacto’, hay mucha gente que inspira, que da laburo. Otra gente no confiaba tanto y les demostré con trabajo que todo se puede”.

Finalmente, remarcó: “Este es el fruto de un chico que un día solo quería hacer esto. Yo soñaba con estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño. Gracias APTRA y ¡aguante la televisión, carajo! Viva Argentina y gracias por todo“.

