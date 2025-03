Santiago Maratea es conocido por hacer colectas solidarias y, tras no hacer una por las inundaciones en Bahía Blanca, fue muy criticado en las redes, situación por la cual hizo un fuerte descargo.

¿Qué dijo Santiago Maratea sobre las inundaciones en Bahía Blanca?

A través de sus redes, Maratea arremetió contra quienes le reclamaron por no hacer una colecta. Primero, aclaró que su postura no tiene relación con el actual gobierno de Javier Milei. “A las personas que me dicen ‘eh, Maratea, ahora que está Milei en el gobierno, ya no haces colectas’, les cuento que esta sería la quinta colecta que hago con Milei como presidente”, comentó.

Tras esto, lanzó: “Les pregunto a ustedes, ¿no les da vergüenza creerse que están denunciando, con aires de revolución, con tonos de lucha, que me están ‘desenmascarando’ a mí, que yo sería un ‘agente del poder’ en contra del kirchnerismo y en contra del pueblo y a favor de los poderosos y del gobierno oficialista?”.

Sin quedarse en esa respuesta, Maratea continuó con fuertes declaraciones sobre quienes lo critican. “Están como en un brote, una película que se comen ustedes, donde ustedes son los héroes, luchadores y revolucionarios, pero, por algo, nada de lo que hacen ustedes cambia, ni el país, ni el mundo, porque no tienen idea de cómo luchar, no tienen idea de lo que es una revolución”. Además, los calificó de manera tajante. “Se creen rebeldes y, lo único que tienen de rebelde, es como ese tinte adolescente que los vuelve ridículos”, indicó.

Más allá de sus cuestionamientos a los usuarios que lo critican, el influencer también explicó por qué no ha organizado una colecta en esta situación. Según su punto de vista, el problema radica en la magnitud de la tragedia y en la dificultad de gestionar la ayuda económica de manera efectiva. “La idea de hacer una colecta para la gente de Bahía Blanca obviamente que está, pero el problema es que cuando los afectados son tantas personas, es difícil organizar dónde juntar esa plata y a dónde destinarla, porque es mucha gente la que está enfrentando muchos problemas distintos por estas inundaciones. Algo que se le parece es los incendios de Corrientes”, sostuvo.

Para ilustrar mejor su postura, el influencer mencionó su experiencia con otras campañas solidarias. En ese sentido, recordó la colecta que organizó, recientemente, para los incendios en Córdoba y explicó por qué fue más sencillo llevarla a cabo. “Hace poco, también, hicimos una colecta por los incendios de Córdoba. Lo que tiene de sencillo, entre comillas, cuando es un incendio es que se ocupan los bomberos, entonces, vos juntas la plata en la cuenta de Mercado Pago de algún cuartel de bomberos de la zona. En este caso no hay; o sea, sí los bomberos están trabajando, pero no es lo mismo”, manifestó.

Con esta respuesta, el influencer dejó en claro que su decisión no responde a una falta de voluntad de ayudar, sino a la dificultad de organizar una colecta efectiva para una crisis de tal magnitud.

