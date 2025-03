La actriz Jessie Cave, quien le dio vida a Lavender Brown en la saga cinematográfica “Harry Potter”, reveló que se abrió una cuenta en “OnlyFans” para poder pagar sus deudas y remodelar su hogar.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la actriz expresó que su contenido estará centrado en subir videos “sensuales” relacionados con su cabello.

En su pódcast “Before we break up again”, Cave comentó que “OnlyFans” no es exclusivamente para contenido erótico, aunque su popularidad se deba en gran parte a ello. “Es un fetiche y fetiche no significa necesariamente algo sexual”, explicó.

Jessie Cave interpretó a Lavender Brown en “Harry Potter”. Su personaje era una bruja sangre pura, hija del Sr. y la Señora Brown y una Gryffindor. Comenzó su educación en el colegio “Hogwarts de Magia y Hechicería” en 1991.

Un año para saldar deudas y renovar su hogar

En su cuenta de “Substack”, Jessie sostuvo que utilizará los ingresos de OnlyFans para salir de deudas y renovar su hogar. Entre esos objetivos, mencionó que “debe reparar el techo y eliminar el papel tapiz con arsénico y plomo”.

“Un año. Lo intentaré por un año. ¿Mi objetivo? Salir de deudas. ¿Mi objetivo? Empoderarme”, escribió la actriz en su blog; también, dijo que ve esta iniciativa como una manera de desafiar los estereotipos sobre las actrices y explorar su amor propio.

