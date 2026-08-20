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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, participó este jueves de la 23° edición del Council of the Americas, donde se refirió al rumbo del Gobierno nacional, el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza y el escenario político de cara a las elecciones de 2027.

Durante su intervención, Macri aseguró que mantiene una mirada positiva sobre la orientación de la administración de Javier Milei y remarcó que el PRO acompañó distintas transformaciones impulsadas por el Gobierno.

Al ser consultado, por su posición frente a la gestión nacional , Macri evitó hablar de un alineamiento absoluto. Sin embargo, dejó en claro que considera que el Gobierno está llevando adelante un rumbo que debe ser acompañado.

“Creo en el rumbo que está llevando el Gobierno”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el rol del PRO como espacio que acompañó “muchas de las transformaciones fundamentales” impulsadas desde la administración nacional.

También mencionó la importancia de los socios estratégicos de Argentina en el mundo y consideró que el rumbo adoptado en materia de política exterior constituye uno de los aspectos que el PRO ha respaldado.

Macri aclaró que el respaldo al Gobierno nacional no implica necesariamente una coincidencia total en todas las decisiones.

“Podemos tener matices”, señaló al referirse a las diferencias que pueden existir entre el PRO y La Libertad Avanza.

Futuro político y una posible candidatura

Durante la jornada, Jorge Macri también fue consultado por sus aspiraciones electorales. El dirigente confirmó que tiene la voluntad de volver a competir por la Ciudad de Buenos Aires.

“Yo tengo la voluntad, obviamente, de ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires, para eso trabajo”, afirmó.

No obstante, evitó anticipar definiciones sobre los futuros acuerdos electorales entre el PRO y otros espacios políticos.

Según explicó, las discusiones sobre los frentes electorales quedarán para el próximo año, mientras que actualmente el desafío pasa por alcanzar acuerdos para avanzar con iniciativas legislativas.

“El tiempo de acuerdos electorales va a ser el del año que viene. Hoy esa mesa tiene un desafío grande que es buscar acuerdos para el tratamiento de leyes importantes, para consolidar el camino, el rumbo”, sostuvo.

La llegada de Karina Milei

Otro de los temas abordados fue la presencia de dirigentes de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Karina Milei.

Macri descartó considerar esas recorridas como una provocación y sostuvo que forma parte de la dinámica habitual de las fuerzas políticas.

“No, todas las fuerzas políticas construyen a sus referentes, recorren, es absolutamente natural”, afirmó.

El jefe de Gobierno porteño remarcó que, por el momento, su foco está puesto en la gestión y no en la construcción de alianzas electorales.

“Hoy no estamos pensando en los frentes electorales”, insistió.

Seguridad y recuperación del orden en la Ciudad

Macri también defendió las políticas implementadas en la Ciudad de Buenos Aires y puso el foco en la recuperación del orden público y el cumplimiento de la ley.

“La verdad que para la ciudad es muy importante haber recuperado el orden, el cumplimiento de la ley, que la gente tenga certeza de que la propiedad privada es inviolable”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que su administración no permitirá el regreso de actividades vinculadas al comercio ilegal, determinadas modalidades de protesta que, según señaló, afectan el funcionamiento de la Ciudad.

“No vamos a permitir que el comercio ilegal, los manteros, los piquetes vuelvan a hacerse dueños de la ciudad”, expresó.

Baja de impuestos y alivio para las familias

El jefe de Gobierno también destacó las medidas económicas impulsadas desde la administración porteña, entre ellas la reducción de impuestos y un mecanismo destinado a facilitar la refinanciación de deudas familiares.

Macri explicó que la Ciudad estableció un sistema de beneficios impositivos para los bancos que refinancien deudas de familias en determinadas situaciones.

“Son nueve ya los bancos que han adherido a este sistema para darle alivio a las familias y a la clase media en el endeudamiento que tienen”, indicó.

Según remarcó, se trata de una herramienta para acompañar a las familias y atender una problemática que afecta especialmente a sectores de la clase media.

Turismo, gastronomía y cultura, sectores estratégicos

En otro tramo de su exposición, Macri destacó el peso de determinadas actividades económicas para el desarrollo porteño.

Entre ellas mencionó al turismo, la gastronomía, el entretenimiento y la cultura, sectores que consideró estratégicos para la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno sostuvo que la gestión busca acompañar al sector privado y generar condiciones que permitan sostener el crecimiento de estas actividades.

La relación entre CABA y la Provincia

Macri también se refirió a la relación cotidiana entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, destacó que alrededor de tres millones de bonaerenses ingresan diariamente a territorio porteño.

“Todos los días ingresan 3 millones de bonaerenses a la ciudad, que generan valor, trabajan. Son también nuestros policías, nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestros maestros”, señaló.

Al mismo tiempo, explicó que la Ciudad mantiene controles en sus accesos como parte de las políticas de seguridad.

Consultado sobre un eventual cambio de signo político en la provincia de Buenos Aires, sostuvo que la decisión corresponde a los ciudadanos y no a los partidos.

“Quien decide quién gobierna son los ciudadanos, no un partido político”, afirmó.

Salud mental y asistencia en la Ciudad

Durante la entrevista, Macri también manifestó su preocupación por la salud emocional y mental de la población.

“La pandemia dejó en el mundo una fragilidad importante en la gente”, sostuvo.

En ese marco, destacó los dispositivos de asistencia con los que cuenta la Ciudad, entre ellos servicios permanentes durante las 24 horas en 12 hospitales porteños, un SAME psiquiátrico y espacios destinados a la atención de las adicciones.

Para Macri, la atención de estas problemáticas constituye una de las áreas que requieren una respuesta permanente por parte del Estado.