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Luego de la sufrida victoria ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial, la Selección Argentina ya dio vuelta la página y volvió a los entrenamientos para prepararse de cara al duelo contra la Selección de Egipto en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Para este partido, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, piensa en cambios en el equipo titular, debido a que no quedó conforme con el rendimiento tanto a nivel colectivo como individual de sus dirigidos en la última presentación ante el elenco caboverdiano.

De esta manera, el DT oriundo de Pujato haría dos cambios con respecto al XI que paró en 16avos de final. En primera instancia, quien se metería en el lateral izquierdo es Nicolás Tagliafico en lugar de Facundo Medina, que terminó ante Cabo Verde con un calambre en los aductores.

Por otro lado, en la mitad de la cancha no solo se daría el ingreso de Leandro Paredes, sino que también habría un cambio táctico. Esto se debe a que el volante de Boca reemplazaría a Thiago Almada, por lo que Alexis Mac Allister se ubicaría por la banda izquierda y dejaría de jugar como 5.

Además de esto, podría darse un tercer cambio en la delantera. El mismo es la salida de Lautaro Martínez para que ingrese Julián Alvarez. Por el momento esta idea corre de atrás debido al rendimiento de la ‘Araña’, quien no volvió de la mejor manera tras su lesión de tobillo.

La posible formación de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto por el Mundial 2026

De esta manera, la Albiceleste podría salir a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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