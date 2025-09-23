Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La filmación de “Spider-Man: Brand New Day”, en Glasgow, ha sido temporalmente suspendida después de que Tom Holland sufriera una conmoción cerebral durante una escena de acción; el incidente ocurrió el viernes pasado, lo que obligó a una pausa en la producción.

Según informó Deadline, Holland fue trasladado a un hospital para ser atendido; a pesar del susto, fuentes cercanas a la producción aseguran que su estado de salud es estable y que se espera que regrese al rodaje en pocos días, ya que la interrupción es solo una medida de precaución; el actor, que realiza muchas de sus propias escenas de acción, asistió a un evento benéfico, el fin de semana, junto a su pareja y compañera Zendaya.

El golpe se produjo durante una acrobacia que no salió como estaba planeado; el accidente también habría afectado a otra persona, según “The Sun”, que informó que una mujer doble de riesgo resultó herida.

El equipo de producción se reunió para ajustar el calendario de filmación y reforzar la seguridad en el set.

“Spider-Man: Brand New Day” está siendo filmada en locaciones reales, lo que representa un cambio respecto a la entrega anterior, que se rodó en estudios debido a la pandemia; Tom había expresado su entusiasmo por trabajar en Glasgow. “Ahora vamos a apostar por el cine tradicional y rodaremos en localizaciones reales; por eso, empezamos en Glasgow y vamos a utilizar las calles para construir el enorme decorado que estamos preparando”, reveló en el programa de” YouTube Flip Your Wig”.

La dirección de la película está a cargo de Destin Daniel Cretton, conocido por su trabajo en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y la producción recae en Amy Pascal y Kevin Feige; además de Holland y Zendaya, el reparto incluye a Sadie Sink y Liza Colón-Zayas.

La historia supone una continuación directa de” Spider-Man: sin camino a casa”; la trama de la nueva película se centrará en Peter Parker, quien debe enfrentar su vida adulta como superhéroe sin que sus seres queridos, incluida MJ, lo recuerden; la película tiene previsto su estreno para el 24 de julio de 2026.

Leé más notas de La Opinión Austral