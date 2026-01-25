Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este 25 de enero de 2026, se cumplen 29 años del crimen de José Luis Cabezas, el fotoperiodista asesinado por sicarios vinculados al empresario Alfredo Yabrán, quien se quitó la vida minutos antes de ser detenido.

El caso se transformó en un punto de inflexión para la libertad de prensa en Argentina y puso en jaque el ejercicio del periodismo, reinstalando con fuerza el reclamo sintetizado en la consigna “No se olviden de Cabezas”.

José Luis Cabezas junto al periodista Gabriel Michi, quien cubría con el reportero gráfico aquel trágico verano de 1997.

Durante la jornada se prevén distintas actividades en Pinamar y General Madariaga -donde su cuerpo fue encontrado calcinado dentro de un auto Ford Fiesta- para mantener vigente el pedido de justicia. Familiares, amistades y colegas evocan su figura, sostienen la bandera de lucha y participan de encuentros que reivindican su trabajo como reportero gráfico y periodista.

Gabriel Michi, editor de Newsweek Argentina y compañero de Cabezas cuando sucedió el hecho, reflexionó tiempo atrás sobre el impacto de aquel episodio que marcó un antes y un después en la historia del periodismo nacional. “Lo que ocurrió con José Luis generó un impacto único en la sociedad argentina. Nunca en la historia del mundo ocurrió algo como esto: que una sociedad entera se movilice en defensa de un periodista“, remarcó.

La foto de tapa que le costó la vida a José Luis Cabezas.

El crimen de Cabezas

En el verano de 1996, José Luis Cabezas trabajaba en la revista Noticias como fotógrafo y periodista de investigación. En ese período seguía de cerca tramas vinculadas a la corrupción y al narcotráfico en la provincia de Buenos Aires.

Todo cambió el 3 de marzo de ese año, cuando la revista llevó a su tapa la primera imagen pública de Yabrán, un empresario que hasta entonces evitaba cualquier registro fotográfico.

La foto, tomada por Cabezas, funcionó como una condena. El asesinato ocurrió meses después, en 1997, cuando el reportero gráfico se encontraba en Pinamar. El 25 de enero apareció sin vida dentro de su automóvil, con varios disparos, y el vehículo incendiado. El homicidio provocó una masiva reacción social y política en todo el país. Hubo marchas, concentraciones y un fuerte reclamo para que se investigara y sancionara a los responsables.

En el año 2000, Yabrán, propietario de la empresa OCA, se suicidó antes de ser arrestado. Aun así, la Justicia avanzó sobre otros implicados, entre ellos la banda conocida como “Los Horneros”, integrada por José Luis Auge, Héctor Retana, Sergio González y Horacio Braga. La figura de Cabezas permanece vigente como emblema de la defensa de la libertad de expresión y del reclamo de justicia en Argentina.

