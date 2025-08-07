La Voz Argentina, el exitoso reality de “Telefe”, se prepara para su tercera y emocionante etapa: a partir del lunes 11 de agosto, a las 21.45 hs, el certamen de canto dará inicio a “Los Knockouts”, una fase que promete intensificar la competencia con nuevas reglas y desafíos; bajo la conducción de Nico Occhiato, los coaches Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! regresarán con nuevos looks y el mismo carisma de siempre para guiar a sus equipos.

“Los Knockouts” marcan un punto de inflexión en el show de talentos: en esta etapa, dos participantes del mismo equipo se enfrentarán cantando una canción cada uno; será el turno de su respectivo jurado decidir quién continúa en el certamen; al igual que en “Las Batallas”, los otros coaches tendrán la oportunidad de “robar” hasta dos participantes eliminados de otros equipos.

Una de las grandes novedades de esta nueva temporada es la incorporación de los co-coaches; por primera vez, estos referentes de la música actual no solo ayudarán a preparar a los concursantes, sino que, también, estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches a la hora de tomar las difíciles decisiones.

Los artistas que se suman a “Los Knockouts” de La Voz Argentina:

Cazzu , quien trabajará junto a Luck Ra .

, quien trabajará junto a . Emmanuel Horvilleur , acompañando a Miranda! .

, acompañando a . Zoe Gotusso , en el equipo de Lali Espósito .

, en el equipo de . El Chaqueño Palavecino, junto a Soledad Pastorutti.

Cómo ver gratis y en vivo “La Voz Argentina”

El programa se transmite a partir de las 21:45 hs por la pantalla de Telefe; además, el reality se puede seguir en vivo, de forma online, a través de distintas plataformas; desde el sitio web oficial del canal, solo es necesario ingresar a https://mitelefe.com/y hacer click en la opción “vivo” para acceder a la señal en directo.

También, está disponible en plataformas como “Pluto TV”, que ofrece contenido gratuito vía streaming, y en los canales tradicionales de los principales operadores de cable:

Flow : canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

: canal 10 (Digital) y 1001 (HD) Telecentro : canal 10 (Digital)

: canal 10 (Digital) DirecTV : canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

: canal 123 (Digital) y 1123 (HD) En Uruguay: la señal puede seguirse en vivo por el Canal 10

Cabe destacar que “Streams Telefe” y “Luzu TV” se suman con transmisiones especiales, entrevistas exclusivas, reacciones en vivo y cobertura desde el backstage con una apuesta fuerte en Twitch, YouTube y redes sociales; esta cobertura paralela, a cargo de Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo, aporta una mirada más cercana y actual del detrás de escena, pensada, especialmente, para la audiencia digital.

Por si fuera poco, los lunes y miércoles, a las 23.15 hs, se emite “El Regreso”, donde Martínez y Karina “La Princesita”, la quinta coach, dan segundas oportunidades a los participantes que ya fueron eliminados.

Leé más notas de La Opinión Austral