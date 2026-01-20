Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El conflicto que rodea a Luciano Castro por sus presuntas infidelidades a Griselda Siciliani sumó un nuevo capítulo, cuando el hermano de Natacha Jaitt, Ulises, compartió red social “X” un viejo tuit de su hermana, quien murió en un confuso episodio en febrero de 2019 y que vuelve a resonar con fuerza.

“Natacha sobre Luciano Castro (2019)”, escribió Ulises, en su red social, junto al polémico mensaje que la mediática había publicado el primer día de 2019, cuando, Luciano, estaba casado con Sabrina Rojas.

“¿Alguien puede verificar que Luciano Castro no quedó tirado, enfiestado, en ninguna quinta de Pilar este 31? Es para mi amiga Sabrina Rojas”, había escrito Natacha con su característico estilo directo, sin filtro y provocador.

Con el escándalo que atraviesa al actor desde que se filtraron ciertos audios en los que se lo escucha intentar conquistar a una mujer durante su estadía en España, en noviembre pasado, estando oficialmente en pareja con Siciliani, este antiguo tuit cobra un significado especial que compromete, aún más, al galán.

Y, no sólo eso, sino que no hace más que darle la razón a Rojas, quien, tras una infinidad de crisis con el padre de sus hijos, hace ya más de cuatro años, tomó la decisión de separarse, definitivamente, de él.

Lo cierto es que el posteo de Ulises, recordando ese mensaje de su hermana, no hace más que comprometer aún más a Castro y, en cierta forma, señalar que todo lo que decía, advertía y denunciaba Natacha era información concreta que manejaba y no simples mensajes escandalosos para generar controversia y llamar la atención.

