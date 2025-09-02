Shakira vuelve a generar revuelo, pero, esta oportunidad, no por un nuevo lanzamiento musical ni por temas legales, sino por lo que podría ser uno de los regresos amorosos más sorprendentes del espectáculo: a más de 20 años de su separación de Antonio de la Rúa, la cantante fue vista junto a su expareja y las especulaciones sobre una posible reconciliación no tardaron en explotar en redes sociales.

Los fans no solo se han mostrado entusiasmados, sino que aseguran haber encontrado “pruebas” que indicarían que algo más que una amistad los une nuevamente.

Las pistas que aseguran que Shakira y Antonito la Rúa habrían vuelto

Una aparición pública compartida: Shakira y Antonio fueron vistos, recientemente, en el pasillo de un palco en el estadio Petco Park, hogar de los Padres de San Diego, durante un evento.

La presencia de sus hijos: en ese mismo encuentro, también se registró la presencia de los hijos de ambos, lo que despertó aún más sospechas entre sus seguidores; para muchos, la reunión en un entorno tan familiar y público no sería casual.

Una canción con su historia: Durante su show en México, como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, Shakira incluyó en el setlist la canción “Días de Enero”, un tema compuesto, exclusivamente, para Antonio durante los años de su relación.

Sin confirmaciones, pero sin esconderse

Hasta el momento, ni Shakira ni Antonio de la Rúa se han pronunciado oficialmente sobre la situación; sin embargo, el hecho de que no hayan intentado ocultar sus recientes encuentros sugiere que no están interesados en mantener el asunto fuera del ojo público.

Cabe recordar que la pareja fue una de las más seguidas a principios del milenio y compartieron una historia de amor que duró diez años; aunque tomaron caminos separados en 2010, hoy los rumores de una posible segunda vuelta despiertan nostalgia y emoción entre sus seguidores de todo el mundo.

Leé más notas de La Opinión Austral