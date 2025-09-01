La última emisión de “La Voz Argentina” (Telefe) dejó uno de los momentos más emotivos del certamen cuando el coach Luck Ra protagonizó un gesto espontáneo que conmovió tanto al público como a los presentes en el estudio; en medio de la tensión propia de la etapa de playoffs, Nicolás Behringer fue elegido por el voto del público para continuar en el reality, lo que generó una reacción de profunda gratitud por parte del artista.

Visiblemente emocionado, Behringer agradeció el apoyo recibido. “Esta victoria es de la gente, no mía; ellos son los campeones”, manifestó con la voz quebrada, reconociendo el impacto que el respaldo popular tuvo en su permanencia en el programa; en este marco, Luck Ra, conmovido por la sinceridad del participante, decidió intervenir con un gesto que no estaba previsto en el guion.

El coach se acercó a Behringer y, tras destacar su crecimiento en redes por difundir su música, le obsequió un teléfono móvil de alta gama para que pudiera continuar produciendo contenido con mayor calidad. “Sé que te puede ayudar mucho en lo que vos hagas, hermano… Te quiero, guacho”, le dijo el cantante al entregarle el regalo, generando una ovación en el estudio.

El conductor del ciclo, Nico Occhiato, destacó la espontaneidad del momento, mientras que Lali Espósito, también jurado del programa, celebró el gesto con humor y afecto.

