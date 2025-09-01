El artista L-Gante fue noticia después de encontrar su casa alquilada en la zona de Canning totalmente destruida, cubierta de hollín y sin pistas claras de lo ocurrido; es este marco, quien salió a hablar de manera contundente contra su hijo y su entorno más cercano fue nada más y nada menos que su padre, Miguel Ángel Prosi.

En un mensaje que le envió a Karina Iavícoli para el ciclo “Infama” (América TV), el padre del cantante de cumbia 420 fue muy duro con su hijo y las personas que lo rodean a diario.”Lo leo; a mí me impacta, es su padre”, dijo la periodista sorprendida al observar la forma en que le contestó el papá de Elian Valenzuela.

“’Aprovechan que está en modo pelot… y le comen el cerebro’”, leyó la panelista que le comentó Angel Prosi sobre L-Gante.

Y, luego, el padre del artista oriundo de General Rodríguez apuntó contra su entorno más cercano, señalando a tres personas en particular: “’Los tres fantasmas que tiene al lado son Nicolás Payarola, Maxi ‘el Brother’ y su esposa, Lourdes’”.

“Él cree que esa es la gente que lo está dañando a L-Gante”, observó Iavícoli ante la tajante respuesta de Prosi.

La relación de L-Gante con su padre, Miguel Ángel Prosi, ha sido de distanciamiento y reconciliación temporal, con momentos de cercanía, como el cumpleaños de 2023, pero, actualmente, la relación parece haber empeorado nuevamente.

En declaraciones recientes, el padre ha expresado preocupación por el entorno del cantante y su supuesta soberbia, mientras que L-Gante ha manifestado indiferencia hacia su progenitor, indicando que la relación no existe.

La estrategia de Wanda Nara para provocar a L-Gante

A pesar de que, hace un par de semanas, aseguraron que a partir de ahora serían sólo buenos amigos, ahora aseguran que Wanda Nara quiere llamar a toda costa la atención de L-Gante.

Parece que es la conductora quien pretende llamar la atención de Elian Valenzuela; según detalló Gustavo Mendez en el programa “Mujeres Argentinas” (El Trece), la empresaria está en pleno proceso para lanzar una nueva canción “Tóxica” con el trapero español de 35 años Kaydy Cain.

El periodista contó que el nombre del tema no haría otra cosas más que provocar al referente de la cumbia 420, dado que, en varias oportunidades, confió que con Wanda mantenían un “amor tóxico”.

“Dentro de tres semanas usted va a estar escuchando, hasta el hartazgo, la nueva canción de Wanda Nara y Kaydy Cain, Tóxica”, anunció entonces el integrante del ciclo de El Trece.

En tanto, el panelista recordó que “ella pintó el Lamborghini que compraron en 2019 cuando estaban en Milán con Mauro Icardi en el momento que jugaba en el Inter”, y señaló que “lo vandalizó la última vez que fue a Milán para promocionar su nueva canción y, antes de eso, lo ploteó a rosa cuando fue la audiencia de divorcio“.

El periodista también hizo referencia a los mensajes “tóxicos” que Wanda Nara le ha enviado a L-Gante de cara al lanzamiento de su próximo tema con otro músico.

“L-Gante mostró mensajes en sus redes sociales de lo tóxica que sería Wanda: ‘Cuando me necesites tanto…’, dice una parte, ‘Me duele…’, puede leerse en otra parte y, más abajo, dice: ‘Juntos, fotos juntos…’”, leyó al aire Gustavo Mendez y la conductora María Belén Ludueña observó ante esa situación: “Estoy oliendo reconciliación entre ellos”.

