La Voz Argentina (Telefe) logró conquistar al público y avanza, a paso firme, cosechando buenos números de rating; a medida que pasan los días, el reality va habilitando nuevas etapas.

Todo comenzó con “Las Batallas”, luego “Los Knockuts” y, ahora, se encuentran en la etapa de Playoffs; en este recorrido, muchos participantes quedaron en el camino, mientras que, otros, lograron avanzar y sueñan con ganar el certamen de canto.

Este domingo, la gente comenzará a jugar su papel y deberá votar a los mejores de cada equipo para que puedan seguir con su sueño intacto; una vez que esto se defina, La Voz avanzará a los shows en vivo, en los cuales la gente que sigue el programa vota por sus favoritos.

Los más votados avanzan a semifinales y, finalmente, a la gran final, donde se elegirá al ganador de la temporada.

Cuándo será la final de La Voz Argentina

Teniendo en cuenta las instancias que faltan disputarse, se especula con que La Voz Argentina tenga su gran final a fines de septiembre o principios de octubre; la fecha exacta se informará cuando se ajuste la grilla frente a las transmisiones deportivas.

Luck Ra emocionó al público con un gesto solidario hacia un participante de La Voz Argentina

La última emisión de La Voz Argentina dejó uno de los momentos más emotivos del certamen cuando el cantante y coach Luck Ra protagonizó un gesto espontáneo que conmovió tanto al público como a los presentes en el estudio; en medio de la tensión propia de la etapa de playoffs, Nicolás Behringer fue elegido por el voto del público para continuar en la competencia, lo que generó una reacción de profunda gratitud por parte del artista.

Visiblemente emocionado, Behringer agradeció el apoyo recibido. “Esta victoria es de la gente, no mía; ellos son los campeones”, manifestó con la voz quebrada, reconociendo el impacto que el respaldo popular tuvo en su permanencia en el programa; en este marco, Luck Ra, conmovido por la sinceridad del participante, decidió intervenir con un gesto que no estaba previsto en el guion.

El coach se acercó a Behringer y, tras destacar su crecimiento en redes t esfuerzo por difundir su música, le obsequió un teléfono móvil de alta gama para que pudiera continuar produciendo contenido con mayor calidad. “Sé que te puede ayudar mucho en lo que vos hagas, hermano… Te quiero, guacho”, le dijo el cantante al entregarle el regalo, generando una ovación en el estudio.

El conductor del ciclo, Nico Occhiato, destacó la espontaneidad del momento, mientras que Lali Espósito, también jurado del programa, celebró el gesto con humor y afecto.

