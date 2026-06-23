Tras la finalización del vibrante encuentro entre Argentina y Austria, Shakira utilizó su Instagram para dedicarle un sentido mensaje a Lionel Messi.

Al término del partido, la artista compartió un mensaje breve, pero contundente. “Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos. Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!”, escribió.

La aparición Shakira también fue uno de los focos de la transmisión oficial, que la mostró, en varias oportunidades, durante el encuentro; junto a sus hijos, siguió con atención cada intervención de Messi, quien volvió a ser determinante al convertir los dos goles de la victoria argentina y alcanzar un nuevo récord como máximo goleador histórico del certamen, con 18 tantos distribuidos a lo largo de seis ediciones.

La publicación se sumó a la enorme repercusión que tuvo el partido y, rápidamente, se convirtió en uno de los comentarios más destacados de la noche; la cantante colombiana, estrechamente vinculada al universo del fútbol desde hace años, volvió a remarcar la dimensión cultural de Messi y el impacto que genera su figura en toda América Latina y en buena parte del mundo.

Shakira, que ocupa un lugar privilegiado en la historia musical de los mundiales, fue, además, una de las intérpretes de “Dai Dai”, una de las canciones oficiales del Mundial 2026.

A lo largo de más de 15 años, Shakira y Messi compartieron distintos proyectos vinculados al fútbol y a la música, desde las recordadas canciones mundialistas “Waka Waka” y “La La La”, hasta las producciones más recientes asociadas a la Copa del Mundo de 2026; la relación también se consolidó durante la etapa en la que la artista fue pareja de Gerard Piqué, cuando coincidieron en múltiples eventos ligados al Barcelona.

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