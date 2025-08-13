Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A pocas semanas del inicio del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol Sur, Boca de Río Gallegos intensifica su preparación con la mirada puesta en la competencia local y en un año especial: el club cumple 80 años de vida y lo celebrará con un cuadrangular con invitados.

El entrenador Martín Morilla, que continuará al frente de la Primera y la Cuarta División, habló con La Opinión Austral y brindó un panorama completo sobre el presente deportivo del club xeneize riogalleguense.

“Ayer (11 de agosto) empezamos la quinta semana de pretemporada. Se mantuvo el 90% del plantel en ambas categorías. Tuvimos algunas bajas por decisiones personales de los jugadores, pero la base está”.

Refuerzos y amistosos

En cuanto a incorporaciones, el club sumó a Agustín Gómez, arquero que llegó desde Formosa con experiencia reciente en un equipo que participó del Torneo Regional. También se incorporó Agustín Acosta, juvenil que realizó pruebas en Ferro y Almirante Brown, y que ya tuvo pasos por clubes locales. Este último, está entrenando con la Cuarta y serán opción para Primera.

El plantel de Martín Morilla para lo que viene.

En paralelo a los entrenamientos de lunes a viernes, el equipo viene disputando amistosos desde hace tres semanas. En ese marco, se enfrentaron a clubes de la Liga de los Barrios, como Camioneros, Halcones y Güemes, lo que permitió medir el rendimiento y seguir puliendo detalles tácticos.

“El balance es positivo, siempre hay cosas para mejorar. Estamos con expectativas, siempre tratando de crecer y también de darle lugar a los chicos de inferiores”.

El Clausura y lo que se viene

Boca RG competirá nuevamente con sus dos categorías mayores en el torneo local, y también será protagonista en la Copa Ciudad, donde en la edición pasada alcanzó la final frente a Boxing Club. La meta es clara: repetir o superar esa campaña de copa, con un plantel consolidado y nuevos nombres que aporten frescura.

Pero además del fútbol, el club tiene otra celebración en agenda: en octubre se cumplirán 80 años de su fundación, y la dirigencia prepara un evento especial que irá más allá de lo simbólico.

“Estamos organizando un cuadrangular con Primera División para el aniversario. La idea es traer equipos de afuera, y ya hay algunos confirmados. Se jugaría en octubre, como parte de los festejos”.

Una historia que sigue creciendo

Con el orgullo de vestir una camiseta cargada de historia y sentido de pertenencia, el plantel de Boca RG avanza con paso firme hacia el nuevo torneo. La continuidad del cuerpo técnico, la incorporación de juveniles con proyección y el trabajo diario marcan una línea de trabajo que combina identidad, esfuerzo y visión a futuro.

Los 80 años de vida no son un simple número: son testimonio de generaciones que construyeron al club desde el barrio, desde la familia, desde el potrero. Y hoy, en cada entrenamiento, en cada partido, ese legado sigue vivo en quienes llevan el escudo en el pecho.