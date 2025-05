Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante una charla en la casa de Gran Hermano (Telefe), Santiago “Tato” Algorta se la jugó y confesó, enfrente de todos sus compañeros, quién le parece la participante más “hot” del reality conducido por Santiago del Moro.

Todo ocurrió durante una dinámica propuesta por la producción, en la que los jugadores debían armar distintos rankings relacionados con cualidades personales y percepciones dentro del grupo.

En este marco, el uruguayo no esquivó la consigna y reveló quién le parecía la jugadora más sexy del certamen. “¿La más hot? Luz, después voy a seguir con Luchi, Lulú. No me gusta esto, son todas hermosas”, sostuvo Tato, visiblemente incómodo.

Justificó su elección aclarando que se basaba, también, en una cuestión de afinidad generacional. “Es por un tema de edad; las chicas que me parecen más hot, son las de edades más parecidas a mí”, explicó, dejando en claro que, su atracción por Luz , no solo responde a lo físico.

Este comentario no pasó desapercibido dentro de la casa ni entre los seguidores del programa en redes, donde muchos recordaron que, semanas atrás, cuando ingresaron los familiares al reality, Tato ya había deslizado un comentario sugestivo: reconoció que, por momentos, le daban ganas de ocupar el lugar del novio de la jujeña, Alberto ‘El Pestañas’.

Quiénes son los nominados de Gran Hermano

En una gala especial de nominación que se realizó este martes, los participantes pasaron por el confesionario y armaron la placa de esta semana, que quedó conformada de la siguiente manera:

Ulises

Katia

Juan Pablo

Lucía

Selva

Luz

La gente tendrá que votar y, el próximo domingo, se conocerá el nombre del jugador que deberá abandonar la casa.

