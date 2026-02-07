Taylor Swift anunció el lanzamiento del video musical de “Opalite”, una de las canciones pertenecientes a su doceavo álbum de estudio “The life of a showgirl”, lanzado el pasado 3 de octubre.

Los swifties, nombre del fanclub, tomaron esta noticia con gran euforia y sorpresa, ya que no se esperaba que cantautora estadounidense continuara publicando contenido sobre esta nueva era, la cual ha sido muy bien recibida entre el público y sus seguidores.

De momento, el videoclip solo se puede ver con suscripción en Spotify y Apple Music; llegará a YouTube el domingo 8 de febrero.

Así es el videoclip de “Opalite” de Taylor Swift

Opalite, dirigido y escrito por Swift, es un viaje a los años 90 y una reflexión sobre la soledad, las relaciones, la amistad y el amor.

Todo funciona como una metáfora: si el hombre hace la opalita, las personas tienen que crear su propia felicidad; por eso, la cantante concibe este mineral como un producto que garantiza la felicidad y la compañía de otra persona: un producto capaz de convertir los problemas en un paraíso.

A lo largo del vídeo, Taylor aparece jugando en el parque con una piedra, la cual lleva una pulsera con la palabra “Friends4ever”; es su mejor amiga, con la que bebe cócteles y hace ejercicio en el salón; en la segunda parte, aparece el actor Domhnall Gleeson con su mejor amigo: un cactus, con el que sale a cenar y juega al billar.

En un momento, Taylor y Domhnall utilizan el producto y se intercambian los puestos: ahora, ella es el cactus y él es la piedra; juntos se sacan fotos, se dan la mano y compiten en un concurso de baile donde reciben 0 puntos (esto podría ser una respuesta a las críticas que recibe por sus coreografías)

¿Qué significa Opalite?

El título “Opalite” hace referencia a una gema sintética similar al ópalo conocida por su brillo iridiscente y sus tonalidades suaves; aunque no es una piedra natural, su nombre y apariencia evocan una sensación de luz y claridad y, en la canción, se utiliza como una metáfora para describir un estado emocional positivo tras superar etapas difíciles; el concepto combina la idea de construir felicidad propia con una imagen visual de un cielo lleno de luz, contrastando con momentos más oscuros del pasado.

