Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Federico Levrino, director de programación y contenidos de Telefe, habló con Produ.com y dio algunos detalles de lo que se viene con el debut del lunes 23 de febrero. “La novedad que tenemos es un tema de multiplataformas; si bien estamos con DirecTV, que siempre nos acompaña todos los años, este año, vamos a tener a Amazon como otra ventana más y será la primera vez que tengamos al programa en dos ventanas; vamos a tener todo el tema de streaming, el react digital, y experimentar con La Liga, como tuvimos en Masterchef; tendremos a Fefe Bongiorno y a Lucila “La Tora” Villar haciendo el react y con todos los que van a tener ellos ahí en conjunto”, indicó.

“El alma de Gran Hermano es la que tiene el programa, es la que le pone Santiago del Moro, es la que le pone la producción; es el amor y el cariño que tenemos todos; si bien es Generación Dorada, abre esa puertita que la audiencia tenga ganas de disfrutar y entrar a vivir esta experiencia; las expectativas del programa, como siempre, son las mejores; nosotros vamos de a poquito, con humildad, trabajo. Esa es nuestra principal búsqueda”, expresó el director de programación de Telefe.

Qué es la “Placa Planta”, la novedad de Gran Hermano Generación Dorada

La Placa Planta es una modalidad especial de nominación que se incorpora como herramienta sorpresa dentro del juego; a diferencia de la placa tradicional, que suele construirse a partir de votos en el confesionario o sanciones, esta nueva placa apunta a sacudir la comodidad de quienes creen tener el terreno asegurado.

El concepto es claro: la “planta” representa a ese participante que pasa desapercibido, que evita el conflicto, que no se expone demasiado y que, por estrategia o inercia, logra avanzar sin quedar en el centro de la escena; con esta nueva regla, Gran Hermano busca poner el foco a esos perfiles silenciosos y obligarlos a mostrar juego.

Cuando se active la “Placa Planta”, uno o más jugadores podrán quedar nominados sin haber sido votados de manera directa, simplemente, por ser considerados poco activos dentro del juego; esa decisión puede surgir por criterios definidos por la producción, pruebas especiales o dinámicas internas que expongan quiénes “no están jugando”.

El objetivo, es doble: por un lado, romper alianzas pasivas y evitar que el juego se estanque; por el otro, darle al público un rol clave, ya que será la audiencia la que defina si esos jugadores deben seguir en carrera o si llegó el momento de abandonar la casa.

Leé más notas de La Opinión Austral